Un exconcursante de 'Supervivientes' se atreve a insinuar 'tongo' en el programa tras la salvación de Anita

'Supervivientes 2025' ya ha entrado en su recta final. Quedan pocos días para que conozcamos al ganador, o ganadora, de esta edición del reality por excelencia de Telecinco. Y la última expulsada, Makoke, tiene claro quien será: "Escassi va a quedar segundo porque ha demostrado ser muy buen supervivientes. Y va a ganar, sin lugar a dudas, Montoya".

Las razones que alega la exconcursante para dar como ganador al sevillano es que "la audiencia lo está salvando siempre. Sin ser un gran superviviente, la gente le está salvando". Aunque esta sensación es compartida por gran parte de la audiencia, así como por algunos exconcursantes del programa, como es el caso de Diego Pérez, quien participó en 'Supervivientes 2023'.

El boxeador, que se alejó del foco mediático tras su regreso de Honduras, ha cargado duramente contra la organización del programa, acusándoles incluso de tongo. A través de su canal de Twitch, donde comenta todo lo que ocurre en la actual edición de 'Supervivientes', ha mostrado su indignación tras la salvación de Anita Williams en su duelo con Makoke.

Diego Pérez en 'La Palapa' de 'Supervivientes 2023'

"Gente, lo tengo que decir", advertía Diego a todos sus seguidores, antes de lanzar una grave acusación contra el programa. "No puedo afirmar nada pero esto está más amañado que yo qué sé. Esto es un tongo", aseguraba con rotundidad. Para justificar esa acusación, el joven se basa en los comentarios que los seguidores de 'Supervivientes' hacen en las redes sociales: "Yo me fijo mucho en los comentarios. Makoke es una persona que se ha ganado el respeto de la gente y de Anita veo lo contrario. A casi todo el mundo le cae mal. Luego, que la audiencia expulse a Makoke no me cuadra. Y todo esto me da qué pensar", sentencia.

El próximo martes tendrá lugar la gran final de 'Supervivientes 2025'

Será el próximo martes 17 de junio cuando se celebre la gran final de 'Supervivientes 2025' con Montoya como gran favorito para alzarse con la victoria. De hecho, el sevillano se convirtió en el primer finalista de la edición tras ganar la prueba de líder. Este jueves tendrá lugar la semifinal, el domingo se procederá al mítico cierre de la Palapa y, finalmente, el martes Jorge Javier Vázquez pronunciará el nombre del ganador, o la ganadora.

Este martes, durante la gala de 'Tierra de Nadie' se produjo la última ceremonia de salvación. La audiencia optó por que fuera Anita la concursante salvada. Por lo tanto, Escassi, Damián y Borja tendrán que enfrentarse a la expulsión el próximo jueves.