Álvaro Muñoz Escassi alza la voz, pide la expulsión de Anita de 'Supervivientes 2025' y explica el motivo

Quedan menos de 48 horas para que 'Supervivientes' comunique la próxima y decisiva expulsión de la edición. Antes de reducir el listado de nominados con motivo de la salvación, el reality les ha pedido a los concursantes que diesen a conocer el nombre del que para ellos debería ser el expulsado. Una dinámica en la que Álvaro Muñoz Escassi no ha tenido reparo en señalar alto y claro a Anita Williams.

A pesar de haber sellado la paz tras los últimos encontronazos vividos en los Cayos Cochinos, el jinete ha colocado a su compañera en la picota. No lo ha hecho de forma directa puesto que ha compartido: "A mí me gustaría que llegáramos, por supuesto llegar con Borja, con Damián y con Montoya". Así pues, el concursante ha asegurado dejar a Anita Williams fuera de la gran final "por descarte".

"Las mujeres siempre", se le ha podido escuchar decir a Anita Williams. Una reacción a la que Carlos Sobera ha contestado diciendo: "No es porque seas mujer, Anita, no lo vivas así". Como respuesta, la nominada ha preferido restarle importancia: "Como diría Pelayo, como una vaca mirando pasar un tren, me da igual. Al final es la audiencia la que decide".

Así pues, la joven ha esquivado los malos rollos y ha optado por mantener el clima de paz que se respira en 'Supervivientes 2025' durante los últimos días. Por ello, ha continuado diciendo: "Igualmente también te digo que se vaya, quien se vaya, medalla de oro tenemos los cinco igual que los compañeros que se han ido también".

¿A quién expulsaría el resto de concursantes de 'Supervivientes'?

Además de Álvaro Muñoz Escassi, el resto de concursantes han podido participar en esta dinámica. El siguiente en posicionarse ha sido Borja González, quien ha declarado: "No puedo, sé que con Álvaro sería un sueño llegar a la final. Con Anita también me gustaría mucho y llevo mucho tiempo bien con ella y la tengo mucho cariño. A Montoya le conozco más, pero con Damián al fina hemos empatizado mucho. Los dos somos padres con criaturas pequeñas. No puedo".

Al no compartirlo de manera clara, Carlos Sobera le ha pedido: "Bueno, ya lo has dicho, de otra forma, pero tienes que decirlo. Di el nombre. Que no te de apuros". Siguiendo las indicaciones del presentador, el valenciano ha señalado a Damián Quintero como expulsado.

Así pues, el deportista olímpico ha compartido: "Si tengo que elegir por un lado diría Borja porque lo veo el más fuerte como prueba final y por otro lado Anita". por su parte, Anita Williams ha se ha visto incapaz de elegir entre Álvaro Muñoz Escassi y Damián Quintero. Finalmente, Montoya ha señalado a Álvaro Muñoz Escassi haciendo referencia a los rifirrafes mantenidos durante las últimas semanas en el reality.