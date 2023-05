La inaudita secuela que arrastra Diego Pérez por culpa de ‘Supervivientes’

Diego Pérez ha sido uno de los concursantes más polémicos de ‘Supervivientes 2023‘. Su paso por el concurso no ha dejado indiferente a nadie, pero su trayectoria se precipitó por la borda durante la segunda parte de su estancia en Honduras. La irrupción del huracán Yaiza fue un punto y aparte en su porvenir.

El exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ partió como uno de los grandes favoritos de la edición y así se vio reflejado en el resultado del televoto en las primeras semanas en las que estuvo nominado. El joven se salvó durante dos martes consecutivos de la expulsión, imponiéndose al resto de compañeros en la palestra.

Sin embargo, la nominación directa que recibió hace tres semanas por parte de Adara Molinero fue su billete directo a España. La degeneración que había experimentado su concurso como aliado de Ginés y Yaiza en sus controvertidos conflictos con Asraf le pasó factura. Así, su imagen decayó y la audiencia aprovechó para mandarle a la calle sin miramientos.

Diego Pérez admite una pérdida de libido tras ‘Supervivientes’

Ya de regreso a España, Diego Pérez parece haber abierto los ojos respecto a la verdadera cara de Yaiza y, quizás, la de Ginés, al que consideraba un honesto amigo. Así lo confesaba recientemente en ‘Sálvame’, donde además hablaba de las secuelas que sufre tras más de dos meses de aventura en ‘Supervivientes’.

El boxeador reconoce abiertamente un pérdida de libido tras volver de Honduras. «Lo juro que no tengo, aunque tampoco he probado, así que no sé si se da el caso me apetecerá o no», ha desvelado. «Lo único que sé es que estoy obsesionado con comer y con el móvil, pero el tema sexual no me llama ni la atención ahora mismo», admite.

Además, Diego Pérez ha revelado en sus redes sociales que no ha mantenido relaciones íntimas desde que regresó de ‘Supervivientes’ y que tampoco está interesado en retomar su vida sexual en un corto plazo de tiempo.