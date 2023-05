Diego Pérez no se muerde la lengua más ante lo callado sobre Yaiza en ‘Supervivientes’

Diego Pérez ha consumado un ‘rotondazo’ de órdago -como coloquialmente se dice- en su relación con Yaiza Martín en ‘Supervivientes 2023‘. El joven ha roto con la novia de su amigo Ginés Corregüela tras estar posicionado de su lado en el concurso y llegar incluso a encubrir los insultos y ataques inaceptables de la exconcursante a Asraf. Hechos por los que fue expulsada disciplinariamente.

Diego ya ha expresado su decepción y sus sospechas con la pareja después de aterrizar en España y ver todo lo ocurrido. «¿Tú cómo crees que va a reaccionar ante tus sospechas o suspicacias que tienes a raíz de lo que has visto?», le preguntaba Carlos Sobera. «Yo creo que Ginés me tiene que entender porque, al final, yo vengo aquí, me siento, me ponen lo que me ponen y yo también flipo. Sobre todo en el momento en el que le comunica Yaiza el tema del embarazo y le veo que no reacciona. Yo también me puedo rayar porque no dejo de ser una persona que me he metido en el asunto para ayudar en este caso a Yaiza (en su conflicto con Asraf) porque era su pareja. Que no me importó hacerlo, porque lo consideraba mi amigo, pero, claro, cuando llegó aquí y veo que soy el que está pringando y veo que ellos pueden tener algo (montaje), tengo derecho a dudar», sentenció el boxeador.

«¿Te sientes engañado?», se interesó el presentador. «Yo siempre he dicho que tengo que hablar con él porque igual hablo con él y resulta que él también no sabe las cosas y todo es producto de Yaiza. Entonces, tendré que hablar con él y confiar en que Ginés no tiene nada pactado», respondió muy sinceramente Diego Pérez que afeó que «dan a entender como que quieren vender el rollo del embarazo».

Diego Pérez, contra Yaiza: «Nos has jodido el reality a Ginés y a mí»

«Lo que sí está claro es que la relación tuya con Yaiza está rota», apuntó Carmen Borrego. «Sí, porque por lo que he visto y los vídeos que me han estado enseñando de lo que ha pasado por aquí… pues al final considero que Yaiza a Ginés y a mí no nos ha hecho un gran favor en el reality», aseveró alto y claro. «Encima ahora me recrimina cuando yo os he defendido siempre. Y de hecho, una de las cosas por las que estoy sentadito aquí al lado tuyo en parte es por eso. Nos has jodido el reality a Ginés y a mí. Y yo creo que cuando Ginés vea ciertas cosas también va a flipar igual que lo he hecho yo», le arreó un Diego Pérez al que se le ha caído la venda completamente.

«Yo allí lo veía todo real y no tenía ninguna duda, es cuando me siento aquí y veo todos los vídeos cuando ya empiezo a flipar», añadió muy decepcionado. «De eso de los embarazos me enteré el otro día que estaba hablando con Ion. Yo con Diego no he hablado nada de embarazos. Yaiza sabe que eso no entra en mi guion. Ella lo sabe. Si se queda pues…Si se queda, se queda. Pero en ningún momento nosotros hemos hablado nada de eso. Además, hay por ahí una máquina que dice la verdad. Que me metan para que no se me juzgue de cosas que no soy», replicó Ginés.

«Yo no digo que he hablado contigo del embarazo. Yo lo que digo que cuando Yaiza te comenta lo del embarazo tú no reaccionas ni para bien ni para mal. Me quedé pensando de si esto ya lo habíais hablado o no. Yo siempre he hablado de vosotros defendiendo que era de verdad, pero cuando veo esas cosas me rayo», insistió un Diego Pérez cada vez más disgustado y suspicaz. «Lo mismo que tú juras por tu sobrino yo juro por mi hija que nunca he hablado con Yaiza nada de embarazo. Créeme», le apeló el agricultor jienense.

Diego Pérez pide a Ginés que se replanteé las cosas con Yaiza: «Si ese es el camino, hazme caso y rectifica»

«Yo creo que he conocido bastante a Ginés en ‘Supervivientes’ y yo quiero confiar en él. Yo lo que pienso, y lo voy a decir sinceramente, es que Yaiza una vez que fue a la isla se ha montado todo esto, creo que te lo ha debido de decir a ti. Si ese es el camino, hazme caso y rectifica porque lo que hablamos siempre, cuando todo el mundo está en contra de alguien está confundido ese alguien o el mundo. Y yo, cuando he llegado he flipado con todo lo que he visto y que tú lo vas a ver. Tú tenías un sueño, que era que cuando llegases ibas a ir a Sevilla con tus padres y con Yaiza y analiza por qué ese sueño no se va a cumplir. Ya hablarás con tu gente y vas opinar lo que opino yo ahora. Y al final hay que rectificar. Si es lo que creo que es (montaje), creo que tú deberías decirlo y quedar bien», le sugirió Diego Pérez.

«¿Qué le quieres decir, que deje a Yaiza?», repreguntó Carlos Sobera. «No que la deje, sino que diga la verdad de todo y de si Yaiza te ha convencido para montar todo esto de la trama del embarazo. Te lo digo por tu bien para que la gente vea que tú no eres así», matizó Diego. Sin embargo, Ginés siguió en sus trece, cegado por su supuesto amor por Yaiza: «En ese tema te equivocas».