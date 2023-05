Marta Peñate crea impacto al filtrar lo ocurrido con Ginés en la publicidad de ‘Supervivientes’

La reaparición de Ginés Corregüela en ‘Supervivientes 2023‘ tras su paso por los Cayos Cochinos ha generado un gran debate en el plató con los colaboradores del espacio. Una de las tertulianas más críticas con la actitud de Ginés ha sido Marta Peñate, quien no ha dudado en destapar la verdadera cara del ahora exconcursante con lo que ha presenciado fuera de cámaras.

En concreto, la colaboradora ha pedido la palabra para desarrollar cómo Ginés Corregüela ha vivido su primera pausa publicitaria durante la entrevista. «¿Sabes que me pasa contigo? Voy a decir dos cosas que la audiencia no ha visto, pero que yo sí que he visto y me hacen empatizar muy poco contigo».

Acto seguido, Marta Peñate ha proseguido relatando: «Cuando tu padre se ha puesto a llorar, nos hemos ido a una pausa publicitaria. Tú en vez de irte con tu padre que estaba llorando, te has ido con Diego y me he quedado alucinando con ese detalle«. La joven no se ha quedado ahí, sino que ha seguido desarrollando lo que ha hecho el jienense durante ese intermedio.

«El segundo detalle que me ha dejado alucinando es que en esta pausa publicitaria, cuando Yaiza se ha ido casi llorando o haciendo que llora, tú te has quedado así tocándote la barba y mirando a Diego. Cosas que me hacen creer o que tú eres muy frío o que tú estás participando en este show«, han sido las demoledoras palabras de Marta Peñate.

La reacción de Ginés no ha tardado en llegar: «Nunca he hecho el show más que con los bocadillos». «A partir de ahora te vas a hacer bocadillos de mucho dinero como seas como Yaiza», le ha interrumpido nuevamente Marta. Visiblemente molesto, el exconcursante le ha confrontado: «Has mentado a mi padre. No tendrías que haberlo mentado. Es una de las personas que más quiero y es un hombre de los pies a la cabeza. No lo tendrías que haber mentado. Eso te ha sobrado».

Carlos Sobera frena a Marta Peñate y defiende a Ginés

En ese momento, Carlos Sobera ha decidido romper una lanza en favor de Ginés: «Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que este buen hombre, Ginés, está en estado de shock». A pesar de ello, el superviviente le ha interrumpido asegurando: «Yo no estoy en estado de shock. Yo sé lo que digo, sé lo que hago». «Estaba intentando echar una mano», se la ha devuelto el presentador.

Así pues, Ginés ha respondido a Marta Peñate defendiendo su actitud: «A mi padre lo he visto, lo he abrazo llorando y le he dicho tranquilo. Se ha ido para allá y me he ido a ver a Diego, que es una persona que va a estar conmigo toda la vida porque es un tío de los pies a la cabeza». Antes de ceder el turno de palabra, Marta Peñate ha terminado haciéndole una última pregunta: «¿Si te trae la máquina de la verdad Ion Aramendi este domingo te la haces gratis o también quieres cobrar?». «Ya veremos», ha respondido Ginés ante lo que Marta ha terminado exclamando: «¡Qué caradura tío! ¡Qué caradura!«.