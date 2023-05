El motivo de peso que ha apartado a Marta Peñate de la televisión: «Ha sido horroroso»

Hace tan solo una semana Marta Peñate acababa ingresada en urgencias tras sufrir una abundante hemorragia. La colaboradora de Telecinco y participante de ‘La isla de las tentaciones‘ preocupaba a todos sus seguidores tras hacer público que había tenido una serie de complicaciones tras una conización cervical.

Marta Peñate contó recientemente en su canal de Mtmad que iba a someterse a una intervención a través de la cual iban a extraerle unas células del cuello del útero. «Me han encontrado algo que no es malo, pero puede llegar a serlo», contaba, asegurando que debía ser intervenida para actuar contra «una lesión premaligna en el cuello del útero».

Sin embargo, aunque esta intervención suele ser poco invasiva, en el caso de Marta Peñate, la cosa se complicaba. «He tenido una hemorragia enorme por ello. Estoy bien ahora mismo. Necesito reposar unos días, descansar y listo. Realmente ha sido horrorosa la situación. Lo importante es que estoy muy bien. Cuento esto por si me ven ausente», explicaba la colaboradora.

«Hasta mañana no me dan el alta, no puedo hacer mucho esfuerzo, no puedo caminar mucho…»

Donde ha tenido que ausentarse Marta Peñate es de su puesto de colaboradora en el debate final de ‘La isla de las tentaciones’. «Os prometo que voy a llorar. Hoy no puedo estar en el debate final de las tentaciones. La que peor lo va a pasar soy yo. Lo digo porque hasta mañana no me dan el alta, no puedo hacer mucho esfuerzo, no puedo caminar mucho…», explicaba hace tan solo unas horas.

Pero este martes 2 de mayo ha anunciado que sí estará presente en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. «No sabéis qué contesta estoy… Hoy ya me puedo reincorporar, así que esta noche estaré en ‘Tierra de nadie'», ha escrito en su cuenta de Twitter, mientras que en Instagram ha mostrado sus ganas: «Me voy a desfogar todo lo que no he podido desfogarme estos días».