‘Supervivientes’ desarma el montaje de Yaiza y Ginés con el embarazo y ojo a lo que hay detrás

Durante los últimos días Yaiza Martín se ha convertido en el centro de todas las miradas por un posible embarazo. Cabe recordar que, en la pasada gala, la pareja de Ginés Corregüela tuvo que abandonar el plató de ‘Supervivientes 2023‘ con náuseas y, desde entonces, no ha dejado de colear la posibilidad de poder estar esperando un bebé. Una situación que ha querido compartir con Ginés este domingo, que aún se encuentra en los Cayos Cochinos tras su expulsión. La reacción del exconcursante era lo más esperado de la velada y su respuesta no ha dejado a nadie indiferente, dando pie a las teorías que apuntan a que todo se trata de un montaje entre la pareja.

Durante la emisión dominical del concurso, Yaiza ha podido hablar con Ginés: «Mi amor, buenas noches. Tranquilo, ¿vale? Que aquí estamos esperándote todos los que te queremos. Estoy súperorgullosa de ti. Lo he visto todo. Has sido un superviviente toda la vida y más que demostrado que has superado todos tus miedos como nadar y el hambre. Lo que queda es callar bocas y poco a poco». En la misma línea, la canaria ha compartido: «Créete lo que veas y no lo que nadie te cuente. Con tranquilidad, escucha, ve y luego pensar y hablar, lo que tú siempre me has dicho. Que no te pierda la impulsividad, a eso me has enseñado tú».

«Ya sabes lo que tenemos hablado y si nos vemos el martes ya seguiremos hablando y para adelante», ha respondido Ginés antes de que Yaiza terminase diciendo: «Seguro. Aquí estoy esperándote, ¿vale? Te quiero». Tras este intercambio de mensajes, Ion Aramendi se ha hecho con el control para anunciarle al superviviente que habría más noticias para él: «Ginés, Yaiza te tiene que contar una cosa importante, muy importante».

Poco después, ella ha vuelto a conectar con el tiktoker: «Mi amor, nada de lo que tú hayas dicho es diferente. Acabas de decir que no te voy a juzgar por tu pasado y yo por el mío, fue lo primero que me dijiste de acallar bocas y a por el presente, que somos presente y futuro. Quédate tranquilo que aquí estamos los que te queremos». «Lo único que pido es que no entres en una guerra con ellas (sus hijas)», le ha pedido Ginés mientras que su pareja ha saltado exculpándose: «Ya verás tú que no ha sido por mi parte».

Ion Aramendi pone contra las cuerdas a Ginés por su sospechosa reacción al asunto del posible embarazo de Yaiza

Acto seguido, ’Supervivientes’ ha emitido un vídeo en el que se recopilaba toda la polémica sobre el embarazo. Un vídeo que incluía una declaración de la colaboradora de ‘Sálvame’ Pilar Vidal asegurando que Yaiza se haría el predictor por dinero. Algo que ha molestado enormemente a Ginés: «No me ha parecido esto bien. Esto lo tenemos hablado y eso del predictor, no sé. La muchacha que ha salido de última hora, me supongo quién es. Dice que si le dan más dinero seguro que se lo hace y bueno, seguramente se lo hará cuando yo vaya. No sé, pero que eso a la muchacha le ha sobrado».

«No te quedes con eso, que es un detalle», le ha aconsejado Ion al tiempo que le ha preguntado por su reacción ante la posibilidad de volver a ser padre. «Me quedo con todo. No creo. Como yo digo, si está hecho, hecho está y para adelante. Si está hecho, hecho está. El comentario que ha hecho mi hermana, le ha sobrado también», ha comentado Ginés Corregüela. En ese momento, Yaiza ha vuelto a intervenir: «Mi amor, no te equivocaste nada en lo que me dijiste. ¿Dónde hablamos nosotros las cosas?». «En la cama, en el nido», ha contestado él ante lo que Yaiza ha apuntillado: «Pues ya está, así que quédate tranquilo. No te equivocaste en nada y con nadie, así que tranquilo».

El tema del supuesto embarazo ha vuelto a colear en la conexión, especialmente cuando Yaiza ha rehusado hablar del tema: «Que te quedes tranquilo, que nosotros las cosas las hablamos en casa. Que no, que no, que no voy a decirte nada». «Quieta, quieta. Luego me lo dices a mí. No corras tanto y si es como dice la muchacha esa… Si quieren saberlo, aprovecha», ha añadido Ginés desde Honduras animando sin pudor a hacer negocio del asunto.

Precisamente esa actitud ha hecho explotar a Ion: «Vamos, ¿que paguen quieres decir o qué?». «¿Quiere la noticia? Pues lo ha dicho una muchacha por ahí detrás», ha asegurado Ginés. Ante ello, el presentador ha vuelto a insistir: «¿Habéis llegado a un tipo de acuerdo en el que vais a gestionar lo que pase en nuestra vida a cambio de pasta o como va esto?».

«No. Ahora estamos aquí. Sé que se están moviendo cosas por ahí que no se tendrían que haber movido a cambio de dinero», ha compartido el exconcursante ante lo que Ion le ha preguntado: «¿Estás hablando de tu hija?». Una cuestión a la que ha respondido asegurando: «No estoy hablando de nadie. No he mentado a nadie. Seguramente se están aprovechando de ella por detrás, pero bueno». «Ginés, la pregunta es directa. ¿El tema del embarazo es un montaje?», ha concluido el presentador. Finalmente, Ginés ha terminado diciendo: «Hombre, no sé si será un montaje o no. Si siembras recoges y en este caso se ha sembrado, no sé si recogeré. La semilla está. Si cuaja bien y si no, pues nada».