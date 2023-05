Diego Pérez desmantela el complot de Yaiza y Ginés con lo que presenció en ‘Supervivientes’

La relación de Yaiza Martín y Ginés Corregüela se ha convertido sin lugar a dudas en la gran protagonista de ‘Supervivientes 2023‘. Y más ahora desde que se especula sobre un posible embarazo. Algo que estaría dejando entrever aún más el montaje organizado por la pareja. Tras ser un fiel defensor de ambos durante su paso por Honduras, ahora Diego Pérez está empezando a abrir los ojos y a dejar entrever que la relación de Yaiza y Ginés podría ser un pacto para ganar dinero.

Ya este domingo, durante el ‘Conexión Honduras’ que presenta Ion Aramendi, Diego Pérez sorprendía con sus palabras. «En estas cosas no me suelo meter para no hacer daño, pero estoy viendo que soy el tonto porque estas cosas no me cuadran», reconocía mostrándose dolido con el que había sido su gran amigo en el reality. Además se enfrentaba a Yaiza Martín al asegurar que ella le había filtrado cosas del exterior cuando llegó a Honduras como el hecho de que su ex-mujer había cobrado por hacer un ‘Deluxe’.

Este lunes, Diego Pérez visitaba también el plató de ‘Sálvame’ y desenmascaraba a Yaiza Martín. Así, el que fuera también concursante de ‘La isla de las tentaciones’ revelaba un auténtico bombazo sobre el embarazo con el que está jugando la canaria. «Yo creo que no está embarazada. Allí, en ‘Supervivientes’, se habló de que ella tenía puesto un DIU«, soltaba.

No obstante, Diego quiere ser confiado al pensar que Ginés está fuera de toda la ecuación. «Quiero esperar a hablar con Ginés y pensar que no tenía nada organizado. Si veo que todo era una trama el tonto de la historia era yo también», aseveraba.

Diego Pérez, claro con Ginés Corregüela: «Me huele muy raro todo»

«Yo he estado al pie del cañón, con mis amigos soy así. Pero a mí me huele muy raro todo esto que parece que lo tienen preparado», insistía Diego Pérez muy dolido al ver cómo por culpa de defender a Yaiza en su discusión con Asraf Beno antes de su expulsión disciplinaria le habían expulsado a él.

Tras ello, Adela González y Terelu Campos le preguntaban por si él no vio en Honduras nada raro. «Yo tengo que ser sincero y yo en Honduras vi un amor puro y real. Pero ahora no sé si Ginés va a flipar cuando vea todo esto o él está metido en la trama porque eso si que me dolería de verdad», recalcaba Diego.

Asimismo, Diego Pérez confesaba que Ginés Corregüela hablaba tanto de Yaiza Martín como de su ex mujer Isabel. «Hablaba de ambas. De Yaiza decía que estaba muy enamorado. Pero de su ex mujer también decía que la quería y nos volvía locos», relataba el ex-concursante. «¿Y de Luisa?», le preguntaba Matamoros en alusión a la otra amante que tuvo el rey de los bocadillos XXL. «De Luisa también me habló pero me hablaba mal», contaba.

Pese a todo, Diego Pérez no se arrepiente de no haberse manifestado contra Yaiza Martín cuando el programa la destapó al confirmar que había llamado «maricona» a Asraf Beno. «Nunca me arrepiento aunque sea algo que está mal. Pero ahora que estoy viendo las cosas, no sé», sentenciaba.