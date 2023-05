La inexplicable determinación de Ginés al ver la verdadera cara de Yaiza en ‘Supervivientes’

Ginés Corregüela se ha convertido una noche más en el auténtico protagonista de ‘Supervivientes 2023‘. El último expulsado del reality ha regresado a España con mucha plancha y polémicas debido a su comentadísimo paso por el concurso. Precisamente sobre ello ha tenido que pronunciarse frente a Carlos Sobera en una reaparición que ha sido de todo menos tranquila.

Nada más llegar, Ginés ha hecho hincapié en cómo Yaiza transformó su paso por los Cayos Cochinos: «Soy consciente de que desde que empecé a repuntar un poco y cuando fue Miriam e Isabel, pues me rayé un poco. A los dos días entra Yaiza y muy contento lo primero, pero luego entró con un papel que no conocía de ella, de discutir continuamente y me quedé un poco rayado». Tras esta declaración de intenciones, el superviviente ha podido ver un resumen de su relación con Yaiza en el reality.

Sobre la actitud agresiva de ella por la que fue expulsada disciplinariamente, Ginés ha compartido: «Nunca la había visto discutiendo. Yo, de hecho, estuve hablando con la psicóloga y me estaba ayudando. Se estaba notando que me estaba afectando en el concurso y lo he dicho, no me he escondido. Al final, hubiera agradecido que no hubiera ido ni Isabel ni ella. Lo sigo diciendo y no me escondo».

Después de compartir esta confesión, Carlos Sobera le ha dado paso a Yaiza. Ambos se han reencontrado dándose un frío y nada efusivo abrazo. «Tenía muchas ganas (de verle)», ha comentado ella mientras que Ginés ha resaltado: «Yo la veo muy guapa. No hace mucho tiempo que estaba viéndola en la playa». Ante el silencio del plató, varias colaboradoras como Marta Peñate han embestido contra Yaiza asegurando: «Se está empapando de dinero a costa de destruir a una familia».

La siguiente en tomar la palabra ha sido Lucía, la hija de Ginés que sí ha querido recibirle en plató. «Yaiza ha hecho mucho daño. Si tú eres feliz, yo voy a estar para lo que necesites. Que sepas que el carácter que ha tenido en la isla y lo que tú has visto es el carácter de ella también fuera. Yo no te miento. Lo ha pasado mal mamá, mi hermana sabes cómo es… Ha hecho daño a todo el mundo y cuando veas todo lo que ha hecho fuera y todo lo que hay de ella, ojalá bajes del mundo de yupi y pongas los pies en la tierra».

Yaiza pide a Ginés Corregüela que haga oídos sordos

Ante ello, Yaiza se ha pronunciado con su cansino mantra de siempre: «Está todo grabado, nada que tú no vayas a ver. No voy a contarte nada que no vayas a ver. No voy a entrar, no ha habido ninguna conversación en privado. Está todo grabado. Yo se lo prometí y no lo voy a hacer. No voy a entrar, nada que no vaya a ver». «No había necesidad de ir a un plató a contar cómo te acostabas con mi padre», le ha espetado la hija de Ginés. Lejos de quedarse callada, Laura ha proseguido diciendo: «El otro día con la tontería del embarazo le dijo a tu hija (Miriam) que ella no podía tener un hijo. Lo está pasando muy mal».

Precisamente al abordar el tema del supuesto embarazo, Yaiza ha intervenido para negar la mayor pese a ser ella misma la que ha sembrado las sospechas. «No voy a entrar, no vengo a discutir con nadie», ha concluido la todavía pareja de Ginés cuando algunas colaboradoras como Carmen Borrego o Marta Peñate han cargado contra ella. Todo ello frente al silencio de Ginés Corregüela, quien observaba ojiplático la situación vivida en plató. «En la isla hablamos de cachondeo, de que si tengo un hijo con 53 años, de que no me gustaría, de si se llamaría Antonio… En plan de cachondeo», ha apuntado el jienense. En plató, Carmen Borrego le ha afeado su fría reacción y éste ha explotado cargando: «¿Qué hago? ¿Me tiro al suelo?».

Ginés Corregüela, cara a cara con el pasado de Yaiza

Más tarde, uno de los vídeos más polémicos a los que se ha tenido que enfrentar Ginés es el que aborda el pasado de Yaiza. «Sabía de algunas cosas, lo de la caravana sí lo sabía. Yo la he visto allí en la caravana», ha comentado Ginés. «Y ya está, no cuentes más nada. Sin detalles», le ha cortado Yaiza sin dejarle posibilidad de réplica. Finalmente, Ginés ha cortado el tema asegurando no interesarle el pasado de Yaiza: «Yo no sé si ha estado con varios o no. Yo estoy ahora y no sé, lo que ha pasado de ahora para atrás ni me interesa ahora mismo ni creo que a ella le interese lo que he hecho de ahora para atrás».

No ha sido el único vídeo, sino que Ginés también ha tenido que ver las acusaciones de estafa que rodean a Yaiza. «Yo no la conozco así. Yo llego un día y fuimos a un bolo y bueno, opté a dejarle una tarjeta de crédito mía una vez que tenía todo partido con mi mujer. Todos los días veía mis movimientos de cuentas y en ningún momento había sacado dinero nada más que para comer. Cuando vino de Tenerife me da todos los tickets. Le comunico a mi manager que esté pendiente de la tarjeta y a fecha de hoy ha repuesto todo el dinero», ha confesado Ginés, defendiendo así que con él no se ha comportado como una aprovechada.

A pesar de todas las advertencias que tanto los colaboradores como sus familiares le han hecho en plató, parece ser que Ginés Corregüela sigue cegado por su amor hacia Yaiza. De hecho, la defensa que el superviviente ha hecho de su pareja ha sido una constante. «Valoro a mi familia, que es mi familia y lo que más quiero en el mundo. De aquí para adelante yo voy a hacer mi vida como yo quiera…», ha asegurado Ginés.

Precisamente a raíz de este comentario, Carlos Sobera ha percibido una posible ruptura con Yaiza: «¿Estás intentando dar entender que no vas a seguir con Yaiza?». «Yo no he dicho eso», ha asegurado tajantemente el exconcursante. «Has dicho que lo que más valoras es tu familia», le ha respondido Sobera. «No me has dejado terminar. Yo tengo que hacer mi vida como yo tenga que hacerla y yo quisiera hacerla con ella», ha concluido Ginés. Una decisión incomprensible, pese a descubrir la verdadera cara de Yaiza, que no hace más que agitar el fantasma del montaje.