Elena Rodríguez carga con claridad contra lo que está detectando en ‘Supervivientes’

Elena Rodríguez ha puesto el grito en el cielo contra los colaboradores de ‘Supervivientes’ por lo que hicieron con su hija. La madre de Adara Molinero tomó sus redes sociales para denunciar la injusticia cometida por los colaboradores de Telecinco contra la exconcursante, que quedó en segunda posición en la última edición del formato.

La madre de Adara ha estado siguiendo las últimas galas de ‘Supervivientes’ y no ha dudado en pronunciarse sobre un detalle que no le ha gustado nada. «No estoy viendo que gala tras gala los colaboradores estén reprochando cada 5 minutos a Sofía que no acuda a plató a defender a Kiko… ¿Dos varas de medir?», escribió Rodríguez en su cuenta de ‘X’.

Elena Rodríguez denuncia las «dos varas de medir» de los colaboradores de Telecinco

Elena Rodríguez comparó entonces el caso de Sofía Suescun con el de su hija Adara Molinero en ‘GH DÚO 2’. Hace unos meses, cuando la madre de la televisiva inició su aventura en Guadalix, Adara tomó la decisión de no acudir a defenderla al plató y recibió un aluvión de críticas por parte de los seguidores y sobre todo de los colaboradores de la cadena.

La misma decisión habría tomado en este caso Sofía Suescun, que no pasará durante esta edición de ‘Supervivientes’ por las instalaciones de Mediaset para defender a su pareja. Aunque se desconocen los motivos, su ausencia es tan reseñable como la de Adara en su momento. Por este motivo la exconcursante de ‘GH DÚO’ no ha dudado en señalar el distinto trato que han recibido.

No estoy viendo que gala tras gala los colaboradores esten reprochando cada 5 minutos a Sofía que no acuda a plato a defender a Kiko…dos varas de medir?…que fácil se les da acusar ha algun@s. @telecincoes — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) March 31, 2024

Sin embargo, Elena Rodríguez ha provocado todo tipo de respuestas a su publicación en redes sociales. Por un lado, muchos fans le han brindado su apoyo y han hecho hincapié en su llamada de atención al programa. Pero otros muchos también han sido muy críticos con la madre de la exazafata y han justificado la situación de la pareja de Kiko Jiménez, supuestamente vetada en Telecinco.

Muchos han señalado en sus mensajes que la ausencia de Sofía Suescun no llama la atención porque lleva años sin pisar Telecinco. Al contrario que Adara, cuya presencia en la cadena ha sido continuada durante los últimos tiempos. Sin embargo, a pesar de no acudir a los platós, ambas han demostrado su apoyo a sus respectivos familiares a través de sus redes sociales.