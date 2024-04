Joaquín Prat se había reservado decir esto de Borrego y ‘Supervivientes’ pero no calla más

Joaquín Prat ha vuelto guerrillero de sus vacaciones a la hora de comentar el concurso de Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2024’. Un concurso que ha llegado a su fin a las bravas tras tener que abandonar por prescripción de los médicos del reality hondureño. Aun así, ella se denomina como «luchadora» por todo lo que ha conseguido superar en estas tres semanas y no parece que en ‘Vamos a ver’ estén de acuerdo con esa defensa de sí misma.

«Ha quedado claro que ha abandonado por prescripción médica, por ese cuadro de ansiedad severo que tiene, por no haber lidiado con cuestiones con las que ella pensaba que había liado, como por ejemplo el fallecimiento de Teresa Campos. Partiendo de esa base y dejando eso a un lado, para mi el concurso de Carmen ha sido, no decepcionante, sino muy decepcionante. Ha sido muy decepcionante desde el principio», ha sentenciado más alto y claro que nunca Joaquín Prat. Sin cortapisas.

A continuación, el presentador de las mañanas de Telecinco ha señalado lo que muchos sospechan. Aunque lo comprende perfectamente, ha matizado que él no se halla entre ese sector de la audiencia o de colaboradores que creen que hubo un pacto entre Borrego y la cúpula de ‘Supervivientes’ a la hora de firmar las condiciones del contrato. «Y eso, a algunos, a mi no, les lleva a pensar que quizá Carmen Borrego fue a ‘Supervivientes’ firmando que iba a estar tres semanas y si te he visto ni me acuerdo», ha espetado Prat.

«Nos ha llenado muchas horas. Como superviviente 0 pero como reality sí nos ha dado mucho», ha apostillado por su parte Marta López. «Que diga que es una mujer luchadora cuando en ‘Supervivientes’ ha destacado por no luchar nada es para reírse. Que diga que es una persona mayor es absurdo. Isabel Pantoja fue con muchos más años que ella y luchó desde el primer día y se enfrentó a las pruebas», ha recordado por su lado Alessandro Lequio.

«Es que Carmen Borrego ha ido de abuela de la isla. Coño, que tiene 56 años», ha exclamado un implacable Joaquín Prat. «Y no se ha enfrentado a las pruebas porque la organización le ha permitido no hacerlas, que ese es el problema que llevamos diciendo», ha afinado Antonio Rossi, volviendo a poner en la palestra ese trato de favor que ha habido con la menor de las Campos hasta su salida.