Pepe del Real desmonta el pacto entre Carmen Borrego y la cúpula de ‘Supervivientes’

Pepe del Real ha dado en la tecla este lunes al azuzar, desde ‘Vamos a ver’, los rumores de un complot entre Carmen Borrego y la organización de ‘Supervivientes 2024’ respecto a los pormenores de sus condiciones de participación en el concurso de Telecinco.

La también colaboradora de ‘Así es la vida’ ha resultado ser una estafa como concursante y su abandono por prescripción médica ha sido celebrada, pues su aporte al reality era cuestionable y no hacía más que lastrar al formato en general y ensuciar su imagen y su esencia.

La última pataleta se produjo este domingo en ‘Conexión Honduras’, negándose a remar a favor de obra y a prestarse a las dinámicas planteadas por los responsables de ‘Supervivientes’ por su supuesta ansiedad. Fue una escena dantesca y sobre ello se ha debatido en el programa matinal de Telecinco.

«Es verdad que no lo ha hecho bien como concursante, pero también valoremos los momentazos y las audiencias que nos ha dado», ha comentado Alexia Rivas. Al escucharla, Pepe del Real no ha querido perder la ocasión de formular su teoría sobre la condiciones contractuales, azuzando las sospechas de un complot entre productora y colaboradora para participar solo las primeras semanas y marchar sin la penalización que sí deben pagar el resto.

«Mi teoría es que les costó cerrarla y que le dijeron que tres semanitas, que al menos tres semanitas«, ha señalado el tertuliano de ‘Vamos a ver’ sin rodeos. De este modo, dejaba entrever que su cometido alistándose al casting era servir de señuelo para atraer a la audiencia en las primeras semanas en las que el público aún no se ha encariñado con los concursantes. «Habilidad suya ha conseguido abandonar sin multa», ha apuntado Sandra Aladro para más información.

«Lo dije desde el primer día. Carmen buscaba la repatriación y luego hacerse todos los platós. Su actitud de ayer lo dijo absolutamente todo. Como monstruo televisivo un 10, pero como superviviente un 0«, ha opinado por su lado Alessandro Lequio tras escuchar esa teoría de Pepe del Real, insinuando que lo de su complicado estado psíquico ha sido un paripé para retornar a España sin la temida penalización.

Mucho más dura se ha mostrado Isabel Rábago, que ha celebrado la vuelta de Borrego. «Yo me alegro mucho de que ella vuelva a España. No le voy a poner ni un mérito a lo que ha hecho. Yo he estado en Supervivientes, sé lo que es y como superviviente ha sido un cero patatero. Por el bien de la imagen de ‘Supervivientes’ y del formato, lo mejor que podía pasar es que Carmen Borrego vuelva a España. No podía estar más tiempo fuera de la isla que dentro porque eso no es ser un superviviente», ha sentenciado alto y claro.

Además, Isabel Rábago ha lamentado el exceso de foco que se le ha dado a Borrego en detrimento del resto de supervivientes y ha lanzado una sonora petición a los responsables del formato: «Darle tanta luz a Carmen Borrego ha supuesto que nos hayamos aburrido de ver vídeos de ella y no hemos visto al resto de los concursantes y yo quiero ver al resto de los concursantes. Yo quiero ver al resto de los concursantes.»