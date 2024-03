Exigen medidas disciplinarias contra Carmen Borrego a ‘Supervivientes’ por lo hecho antes de irse

El regreso a España parece que se le está atragantando a Carmen Borrego tras despedirse de ‘Supervivientes 2024‘. Al no ser capaz de vencer el cuadro de ansiedad que padecía, el equipo médico del reality determinó que Carmen Borrego debía abandonar. Sin embargo, la despedida de los cayos le está costando un severo disgusto tanto a Carmen como a la organización del reality. Los espectadores no han dudado en criticarle duramente por su última pataleta y al reality por su bochornosa permisividad.

Así lo ha podido comprobar la audiencia del concurso durante la entrega dominical. En dicho espacio, Carmen Borrego ha tenido la oportunidad de despedirse de sus compañeros. Por ello, la menor de Las Campos ha podido ir de playa en playa para despedirse y animar a sus compañeros. Visiblemente emocionada y feliz por dejar los Cayos Cochinos, la hasta ahora concursante ha tenido unas emotivas palabras de reconocimiento a los trabajadores del espacio.

Sin embargo, las sonrisas se han tornado en sollozos y llantos con la última jugada del espacio. Precisamente cuando Carmen Borrego pensaba abandonar los Cayos, el espacio le ha llevado a Playa limbo (Cayo Paloma) para que Borrego se reencontrase con su amigo Kike Calleja. Al no saber de qué se trataba la sorpresa, Carmen Borrego se ha negado a bajarse de la barca para pisar Cayo Paloma. «No me bajo, me muero de miedo. ¡No me bajo! El mar está muy mal y yo no me bajo ya de la barca, que no puedo más», ha insistido visiblemente hastiada.

Al ver esta actitud, la presentadora le ha pedido confianza. Sin embargo, la tertuliana le ha arreado con cierta soberbia al apuntar: «Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, que no me bajo y punto. Que no me bajo porque me vais a dejar aquí. Vamos, ni muerta me bajo». Tras esta primera intervención, Sandra Barneda ha vuelto a contactar con ella. Al borde del ataque de nervios, Carmen Borrego ha desistido: «Bajadme de aquí! Sandra no puedo más. Os lo pido por favor, no puedo más. No me voy a bajar, bajo ningún concepto. Me estoy poniendo enferma, ¡bajadme de aquí! No me voy a bajar por nadie».

Los espectadores se indignan con las cesiones de ‘Supervivientes’ con Carmen Borrego

Tal ha sido la negativa de Carmen Borrego que Kike calleja, su sorpresa, ha tenido que verla desde la barca puesto que no se ha bajado de la barca. Una actitud que ha colmado la paciencia de los espectadores de ‘Supervivientes’, quienes no le perdonan a la hermana de Terelu su actitud. «La profesionalidad de Carmen Borrego deja mucho que desear», comenta un espectador.

Además de ello, los espectadores también han cuestionado al programa debido a la permisividad y el trato a favor de Carmen Borrego que han tenido. «¿Por qué se tiene tantas contemplaciones con esta vividora?. Todo sea que esté pactado con la dirección y sea un paripé», ha llegado a apuntar una espectadora. Por si fuese poco, la audiencia también se ha mostrado especialmente crítica con Sandra Barneda, a la que le recriminan no haberle afeado su conducta a Carmen Borrego: «La bajada de pantalones de Sandra Barneda y la organización con Carmen Borrego es absolutamente de vergüenza».

Con esta enésima pataleta de tertuliana malcriada y mimada, Carmen Borrego acaba de demostrar que NO estaba triste por irse y que NO quería quedarse cuando le confirmaron que se tenía que ir.



Sigue estafando y sigue dejando en evidencia al programa. Bochorno#ConexionHonduras4 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) March 31, 2024

La profesionalidad de Carmen Borrego deja mucho que desear. No querer ni bajarse de la barca me parece increíble. Si ya ha gestionado su abandono, no entiendo que no se preste a participar en lo que la organización le proponga solo por el trato que le han dado. #ConexiónHonduras4 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) March 31, 2024

Lo de Carmen es vergonzoso!!

Estaba claro que quería abandonar Supervivientes.

Esta señora sabe a dónde venía y lo que me parece súper feo es que se juegue con la salud mental.

Queremos penalización seria para Carmen Borrego



Hola @Supervivientes si la Borrega se quiere volver a España que se venga nadando, yo me dejaría torear por esta desagradecida, 19.000 euros semanales para reirse de todos #ConexiónHonduras4 — 𝓥𝓪𝓺𝓾𝓮 (@vaquerizoo_) March 31, 2024

Lo que le pasa a Carmen Borrego es simple.

Es una maleducada y una malísima profesional.

Es el resultado de estar sobreprotegida por su madre toda la vida.

Está acostumbrada a hacer y deshacer a su antojo y a que le hagan mucho la pelota.

