Marta Riesco no se corta en retratar así a Kike Calleja por cómo es realmente sin cámaras

Parece que Marta Riesco no guarda un buen recuerdo de su temporada trabajando junto a Kike Calleja. Así lo ha confesado a sus seguidores a través de su perfil de Instagram. La antigua reportera de Mediaset ha aprovechado el estreno del periodista en ‘Supervivientes’ para cargar duramente contra el que un día fue su compañero de programa.

Riesco y Calleja compartieron durante un tiempo plató en ‘El programa de Ana Rosa’, y parece que la experiencia no fue demasiado buena. Este martes, la ex pareja de David Flores tomaba sus historias de Instagram para comentar ‘Supervivientes’ y acabó señalando a Kike Calleja. «Me parece el mejor reality, aunque yo dos años consecutivos he dicho que no», comenzó explicando la reportera.

Marta Riesco carga contra Kike Calleja

«Sobre Falso Calleja: se ha portado conmigo realmente mal. Me metí en bastantes problemas porque yo, por compañerismo y por el cariño que le tenía, le conté ciertas cosas sobre mi ex relación e intenté ser todo lo amable que podía», reveló Marta Riesco, que no terminó ahí sus ataques al nuevo superviviente.

Marta Riesco en sus historias de Instagram

«Porque yo también soy periodista y he tenido que pedir favores a personajes para que me respondieran a cosas», continuó explicando la comunicadora. «Yo con Kike he compartido muchísimas cosas. Cuando le interesaba, ‘Marta es lo más y mejor’. Pero hace unos meses, tras mi despido, coincidimos en un evento y bajó la cabeza como si no me conociese. Fue muy fuerte», relató la periodista.

Y es que, al parecer, el periodista ya no quiere tener nada que ver con la antigua reportera de la cadena. «Moraleja: no se puede escupir para arriba porque, al final, te cae. En el fondo me alegro de verle en ‘Supervivientes’, porque me doy cuenta de lo falsos que han sido todos. Y los demás no lo han hecho, porque no les han dado la oportunidad», sentenció Marta Riesco.

Al final de sus stories, prometió más entregas de su ‘chapavivientes’, por lo que parece que Riesco seguirá muy de cerca el concurso de Kike Calleja y el resto en el reality de Telecinco. Aún así, la comunicadora ha dejado muy clara su decepción con los que un día fueron sus compañeros de trabajo.