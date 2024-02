Marta Riesco se deslengua sin pudor contra Inés Hernand por lo que pasó en los Goya

Marta Riesco se ha pronunciado sobre la polémica en torno a Inés Hernand y su cuestionado comportamiento durante la retransmisión de la alfombra roja de los Goya 2024 para RTVE Play. Su piropo a Pedro Sánchez, al que definió como «icono», ha sido considerado como una vulneración del principio de neutralidad del ente público. Pero no solo eso ha generado controversia, también su eructo en directo y expresiones de mal gusto como «estoy hasta el coño».

Por todo ello, dentro de RTVE hay quienes piden responsabilidades urgentes. Incluso el Consejo de Informativos de TVE emitió un comunicado este lunes reprobando estas actitudes que, según indican, no tienen cabida en una cadena pública. En paralelo, son muchas las críticas en redes sociales y, entre ellas, la de periodistas como la exnovia de Antonio David Flores.

«A mí esto como periodista me parece lamentable. Una cosa es ser graciosa, que muchas veces lo es, y otra es hacer este esperpento cubriendo los Goya. Ella dice que está «hasta el coño» de estar de pie en la alfombra. No sabes cuánto habría dado yo por estar allí como el resto del año. Te aseguro que esas 8 horas eran mis 8 horas profesionales favoritas del año. Ya ves, yo sí que estoy hasta el coño de no estar allí a pesar de tener una carrera, años de profesión y profesionalidad y no haber hecho nada», ha escrito Marta Riesco en un ‘storie’ de Instagram.

«Yo lo veo y me pongo mala porque veo cómo tengo que verlo desde mi casa cuando llevo cubriendo los Goya desde hace seis o siete años. Y veo personas a la que se les da una gran oportunidad de retransmitir una alfombra para RTVE y siento pena. Creo que su comportamiento no fue acertado. Por decencia, tienes que aprenderte el nombre de los actores y no saberlos a estas alturas es muy penoso, pero ya más que eso su comportamiento no fue el adecuado», prosigue en un vídeo, siendo muy dura contra Inés Hernand.

«Me duele escucharle frases en directo como ‘perdona, es que llevo cinco horas aquí y estoy hasta el coño’. Si tu estás hasta el coño de estar en una alfombra roja sin haber estudiado, sin tener carrera, encima en La 1, la televisión publica, y tienes la poca vergüenza de decir eso cuando la que está hasta el coño soy yo de estar en mi casa sin trabajar porque contratan a personas como tú. Por un poco de compañerismo y de ser una buena tía ese comentario está fuera de lugar porque todos hubiéramos querido estar ahí. Me parece inaceptable y bochornoso», ha concluido Marta Riesco.