Ramoncín se pronuncia y dice claro en ‘La Sexta Xplica’ por qué Pedro Sánchez va a sorprender

Como no podía ser de otra forma, ‘laSexta Xplica’ dedicó parte de su programa de este sábado 27 de abril a debatir sobre el anuncio de Pedro Sánchez de tomarse unos días de reflexión para decidir sobre su futuro. Ramoncín no dudó en salir en defensa del Presidente del Gobierno.

El cantante cree que Pedro Sánchez es «una persona agotada que se ha enfrentado a todos y contra todos», incluso a los suyos. De esta forma hacía referencia al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los socialistas más críticos con el líder del ejecutivo.

Este sábado en el Comité Federal celebrado en la sede de Ferraz, Page mostró su total apoyo a Sánchez: «Pedro vas a contar con todo nuestro apoyo, porque no se puede consentir. Este es un partido que mira por las personas. No digo que todos seamos buenos o no cometamos errores, pero me atrevería a decir que sé cuál es el objetivo de todos». Sin embargo, pese a estas palabras de apoyo al presidente del Gobierno, Ramoncín cree que Page «podía haber estado antes».

La pulla de Ramoncín a Emiliano García-Page

En opinión del colaborador de laSexta, Sánchez es «impredecible, pero no es una persona inconsciente de lo que está ocurriendo, todo esto ya lo ha pensado él». «Todo el panorama que se muestra él lo tiene clarísimo. Él sabe si se va, cómo se tiene que ir. Si se queda, qué tiene que hacer para quedarse», ha añadido el artista.

Por todo ello, cree que «haga lo que haga lo va a tener bien pensado como ha hecho hasta ahora». Ramoncín tiene claro que «esto no es un arrebato, esta es una persona agotada en un año de esta segunda legislatura en la que se ha enfrentado a todos y contra todos y es muy curioso ver ahora a Page viniendo a decirle que estoy contigo. Podrías haber estado antes».

«Aquí hay dos cosas. Lo que siente personalmente, que eso es importantísimo para él. Y otro, lo que sienta políticamente. Tomará una decisión que yo creo que, sea a la que sea, va a sorprender a todo el mundo y va a ser algo que nadie está pensando», ha augurado Ramoncín.

El cantante lamenta todo lo que ha tenido que «padecer» Pedro Sánchez en menos de un año de legislatura, con «insultos y ataques» constantes. Pero es que recuerda que «faltan tres años más». «Es que tiene que pensar si quiere pasar esto», ha sentenciado.