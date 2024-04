Ramoncín se queda a gusto con lo que despacha de Díaz Ayuso en ‘Más vale tarde’

Este martes se han publicado nuevos detalles sobre el caso de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso y sus problemas con Hacienda. Así, según adelantan El País y la Cadena SER, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid propuso hace dos meses aceptar la comisión de dos delitos fiscales para evitar el juicio y su posible entrada en prisión. Un asunto del que se han hecho eco en ‘Más vale tarde’ con un Ramoncín que se ha pronunciado alto y claro.

«Tenemos una noticia de esta tarde que yo creo que va a traer cola. Primero porque se siguen filtrando datos fiscales o de la situación fiscal del novio de Díaz Ayuso. Ahora sabemos que el novio de Díaz Ayuso estaba dispuesto a admitir ocho meses de cárcel para evitar el juicio. Lo digo porque claro como Díaz Ayuso ha estado compareciendo tantas veces diciendo que le íbamos a tener que pedir perdón llama la atención», destacaba Cristina Pardo.

Después, Alfonso Pérez Medina, el experto de La Sexta en tribunales explicaba toda la noticia en relación al novio de Isabel Díaz Ayuso recordando además todo lo que se había dicho hasta ahora y lo que llegó a decir la política del PP. «Fiscalía quiere que vaya por el juicio de falsedad documental porque considera que había creado una trama de facturas falsas», apostillaba Iñaki López.

Ramoncín, duro y rotundo sobre Isabel Díaz Ayuso

Tras escuchar a sus compañeros, Ramoncín no se contenía en su sentencia a Isabel Díaz Ayuso. «Yo no tengo ninguna simpatía por un desahogado que se hace millonario en un momento en el que la gente se está muriendo en las peores condiciones. Y creo que la presidenta Ayuso ha cometido el mayor error que se podía cometer que es no haber cerrado la boca», aseveraba de primeras.

«Creo que debería haberse callado, haber esperado a ver como se producían los hechos y esto al final se hubiera resuelto como se hubiera resuelto y no estaríamos hablando de ello», destacaba el cantante y colaborador. «Todo esto ocurre porque ella decide en un momento determinado salir a defenderle. El amor es como es. Sale ahí a dar la cara por algo y a decir cada vez una cosa sobre otra, es un error sobre otro error. Diciendo que fue una inspección. No, no es una inspección, sabemos todos lo que es», proseguía diciendo.

Pero lejos de quedarse ahí, Ramoncín iba más allá al lanzarle un consejo a Isabel Díaz Ayuso. «Isabel Díaz Ayuso haría muy bien por ella y por todos en callar, en parar y dejar que esto se solucione. Hay que pensar que hay gente, no solo él, sino otros muchos que decidieron en un momento tan grave en hacerse ricos con esas cosas. Y deberían pensar los Estados y Gobiernos y quien corresponda que haya un tipo de leyes para cuando ocurra algo así que no haya posibilidad alguna de enriquecerse vendiendo mascarillas cuando la gente se está muriendo», sentenciaba el artista.

«La defensa de Isabel Díaz Ayuso es intermitente porque a veces calla y otras veces otorga. Luego están las ocurrencias de Sol que ha lanzado muchas noticias al aire», apostillaba Iñaki López.