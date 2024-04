Jorge Javier, implacable con el detalle que le llamó la atención de Ayuso en la boda de Almeida

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta vez por sus estilismos. El presentador de ‘Supervivientes’ no se pudo resistir a comentar la boda de José Luis Martínez Almeida en su blog de Lecturas e Isabel Díaz Ayuso no salió muy bien parada por su look.

El de Badalona dedicó parte de su última entrada a comentar la ‘boda del año’ y no se cortó un pelo. «Me llamó la atención lo mal vestida que fue Ayuso porque es una mujer que siempre va muy guapa cuando acude a algún tipo de evento», sentenció el comunicador.

Jorge Javier Vázquez sentencia el look de Ayuso

«En esta ocasión no debió considerar que la boda requiera mucho esfuerzo», señaló a continuación Jorge Javier Vázquez, que aprovechó también para señalar un detalle que le llamó especialmente la atención del look escogido por la popular. «No pasó inadvertido su bolso», señaló Vázquez.

«Podía caber perfectamente una daga florentina, accesorio indispensable cuando estás rodeada de políticos de tu partido», bromeó el presentador. Pero no fue el único look que acaparó la atención de muchos durante este fin de semana, ya que el evento se llegó a definir como un «desastre» en cuanto a los estilismos.

No es de extrañar que Jorge Javier Vázquez haya hecho un hueco esta semana para comentar tal evento, ya que según los invitados llegaban a la ceremonia, las redes se inundaron de comentarios. No pasaron desapercibido los looks escogidos por Esperanza Aguirre, Teresa de la Cierva o Esperanza Aguirre entre muchos.