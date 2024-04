Afra Blanco desencaja a Isabel Díaz Ayuso con esta implacable réplica en ‘Al rojo vivo’

Este, lunes 1 de abril, en ‘Al Rojo Vivo’, Afra Blanco, sindicalista y analista en diversos programas de La Sexta respondió de forma contundente a Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurase en una rueda de prensa que «el Gobierno de España no da cifras de nada».

La líder del PP madrileño afirmó que «no sabemos cuántos parados hay en España, no sabemos ni siquiera en misiones como Ucrania cuántos soldados han ido (…) No sabemos cifras de nada. No sabremos nada de transparencia de nada de lo que hace el Gobierno». Unas palabras que han sido criticadas y desmontadas por Afra Blanco en el programa conducido por Antonio García Ferreras.

«Hombre, unas cuantas sí que hay«, le ha recordado la sindicalista a Isabel Díaz Ayuso, antes de proceder a dar una lista de cifras que desarman su pueril discurso. «España tiene un crecimiento económico cinco veces superior a la media europea; España está rozando con la punta de los dedos los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social; tenemos un déficit público del 3,7%; y es el cuarto país del mundo donde hay mayor proyecto de inversión nueva», ha enumerado la colaboradora de laSexta como réplica a las falacias de la dirigente madrileña.

Afra Blanco muy dura con la ley de ‘concordia’ del PP y Vox

Por otro lado, Afra Blanco también se mostró muy crítica con la ley de ‘concordia’ impulsada por el PP y Vox. Según cree con ella están «atacando la democracia». «No reconocen la existencia de la dictadura y no veremos que la condenen», ha señalado. Se trata de una nueva ley impulsada por el PP y Vox en la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León contra la Memoria Democrática.

La sindicalista ha recordado que España vivió una dictadura en la que se ilegalizaron partidos y sindicatos: «Se torturó, se mató y se violó». Además, ha añadido que todavía hay hijos, hijas, nietos y nietas buscando «a sus papás y mamás». «PP y Vox se lo están negando. No hay concordia si no hay verdad», ha sentenciado.