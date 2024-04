Iñaki López tiene que aclarar lo que Ramoncín ha llegado a decir de Rodolfo Sancho

Este martes 9 de abril, ha arrancado el esperado juicio de Daniel Sancho por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Coincidiendo con este juicio, Rodolfo Sancho ha roto por fin su silencio con una entrevista en el documental que ha estrenado HBO Max sobre el caso. De todo ello, han hablado este martes en ‘Más vale tarde’ con Ramoncín pronunciándose alto y claro sobre el actor y su hijo.

Así, el espacio presentado por Iñaki López y Cristina Pardo se desplazaba hasta Tailandia con José Luis Torá, que explicaba que Rodolfo Sancho había respondido a la prensa pero se mostraba bastante distante sin querer entrar a responder a las preguntas de muchos compañeros.

«Hombre yo entiendo que tampoco quiere hablar mucho porque tendrá un contrato lógicamente con HBO», aseveraba Iñaki López tras escuchar lo que había dicho Rodolfo Sancho a la salida de la primera jornada del juicio. Por su lado, Cristina Pardo le daba la palabra a Ramoncín porque el cantante conocía bien a Rodolfo Sancho.

«Sí, aunque desde que ocurrió esto no he hablado mucho con él. Siempre le ha incomodado todo esto muchísimo y le incomoda. Porque era una relación padre, hijo y esposa que no era la relación común de una familia que está siempre juntos», exponía el cantante y colaborador. «Era más bien escasa ¿no?», le preguntaba Cristina Pardo.

Tras ello, Ramoncín ponía el foco en que «él que ha tenido una vida entera sin tener ni un solo escándalo y de pronto encontrarte con todo esto y que nadie hable de su trabajo». «Es un hombre absolutamente discreto, y no porque el padre fuera quien fue, sino porque es un actor excepcional y una buena persona», defendía el artista.

«Bueno, discreto hasta que ha empezado una batalla legal con la que es la madre de su hijo», le corregía Iñaki López. «Encima después de todo esto y en medio de este asunto termina teniendo una guerra con la madre de su hijo», aseveraba el colaborador.

Ramoncín, alto y claro contra Daniel Sancho: «Me preocupa Rodolfo y la familia de Edwin»

«A mí después de todo quién me preocupa ya no Edwin Arrieta, me preocupa Rodolfo y la familia y los amigos como es lógico. Y lo que le pase a este chico pues él se lo ha buscado y tendrá que pagar si ha cometido un delito. A mí quién me preocupa y donde quiero centrarme siempre es en Arrieta que parece que la gente se olvida que un señor llegó allí, lo mataron, lo descuartizaron y trataron de hacer desaparecer su cuerpo y pienso en esa familia», recalcaba Ramoncín.

Y es que el cantante dejaba claro que «si la familia de Rodolfo está mal por lo que ha hecho supuestamente su hijo, no quiero ni pensar como va a estar la familia de la víctima que es la persona a la que le han hecho todo eso». «Que tengamos empatía por Rodolfo no quiere decir que la tengamos por Daniel, la justicia dirá lo que pasa con Daniel, pero podemos entender la situación de Rodolfo», recalcaba entonces Iñaki López.