José Yélamo tiene que cortar ‘La Sexta Xplica’ ante lo que sucede: «Me estáis cansando»

Aunque ‘La Sexta Xplica‘ genera menos enfrentamientos que los que tenían lugar en ‘La Sexta Noche’, raro es el sábado que José Yélamo no tiene que llamar la atención a algunos de sus colaboradores. Y eso es lo que sucedió este sábado con Afra Blanco y Gonzalo Bernardos.

El espacio de La Sexta abordaba el asunto de la vivienda y cómo la Ley de la Vivienda ha repercutido en la merma de oferta de viviendas en alquiler. Y es que este tema es uno de los que más preocupan a los españoles pues ha aumentado en un 7,9% según el CIS.

El programa presentado por José Yélamo explicó como en la comunidad autónoma de Cataluña se ha producido una merma de la oferta de alquiler a largo plazo, aumentando las viviendas que se ofertan como alquiler de temporada se han disparado un 90%. Un asunto sobre el que Gonzalo Bernardos aseguraba que el problema es que se piensa siempre en el inquilino extranjero.

Tras ello, ‘La Sexta Xplica’ daba la voz a Diego Nister, un influencer que se quejaba de cómo, a pesar de contar con un buen salario, no le dejaban ser inquilino debido a su edad ni aunque tenía el aval de sus padres. Tras escucharle, Gonzalo Bernardos y Javier Díaz-Giménez le cuestionaban que quisiera un piso en el centro de Madrid.

Mientras, Afra Blanco no dudaba en apoyar al joven influencer. «Te has explicado de maravilla y aquellos que te hemos querido entender, lo hemos hecho. Todos los que hemos buscado piso en Madrid, compartimos lo que tú has explicado. A mí me ha pasado tres cuartas partes más de lo mismo que a ti y en Atocha, la cosa está complicada», le apoyaba la sindicalista.

Fue entonces cuando se produjo un tenso rifirrafe entre Gonzalo Bernardos y Afra Blanco después de que el economista asegurara que lo que estaba diciendo la sindicalista y otra de las invitadas, Yolanda Alba, era mentira. “Dejad que termine Afra y no habléis por detrás, que parecéis nuevos«, les pedía José Yélamo al ver como unos se interrumpían a los otros.

José Yélamo clama contra Afra Blanco y Gonzalo Bernardos: «Sois agotadores»

Pero cuando Afra Blanco seguía exponiendo sus opiniones en torno a este asunto, Gonzalo Bernardos volvía a interrumpirla. «¿Puedo seguir? Lo que no puede ser es que os haya escuchado a todos y tengáis la constante manía de cortarnos a todos aquellos que pensamos distinto a vosotros«, se quejaba la colaboradora.

Después, José Yélamo le daba la palabra a Yolanda Alba pero cuando intentaba hablar, Gonzalo Bernardos volvía a cortarla en varias ocasiones provocando el hastío del presentador de ‘La Sexta Xplica’. «No queráis hacer de apuntador, que para eso estoy yo. Y no querías intervenir cada vez que habla un invitado. De verdad, insisto, me estáis cansando«, soltaba el presentador. «Sois agotadores», añadía.