A Isabel Rábago se le entiende todo con lo que llega a señalar de ‘Supervivientes’ y Borrego

Isabel Rábago se ha convertido en la voz de los espectadores de ‘Supervivientes 2024‘ y, desde que Carmen Borrego fue evacuada y aislada por ansiedad, no se ha cortado a la hora de criticar el trato preferente de la organización hacia la Campos respecto al resto de concursantes. Dejó caer que había un claro favoritismo y alentó a que los compañeros se rebelaran ante las continuas concesiones.

Por el bien del programa, Carmen ya no es concursante. El equipo médico del concurso aconsejó que cesara su participación. Y en ‘Vamos a ver’ se ha debatido intensamente sobre su efímera trayectoria y su polémica salida. «Lo dije desde el primer día. Carmen buscaba la repatriación y luego hacerse todos los platós. Su actitud de ayer lo dijo absolutamente todo. Como monstruo televisivo un 10, pero como superviviente un 0», ha opinado Alessandro Lequio, insinuando que lo de su mal estado mental ha sido un paripé para retornar a España sin penalización.

«Es verdad que no lo ha hecho bien como concursante, pero también valoremos los momentazos y las audiencias que nos ha dado», ha sostenido Alexia Rivas. Por su parte, Pepe del Real ha lanzado su teoría sobre Carmen Borrego y ‘Supervivientes’, azuzando las sospechas de un pacto entre productora y colaboradora para participar solo las primeras semanas. «Carmen es una señora que ha ido al concurso y mi teoría es que les costó cerrarla y que le dijeron que tres semanitas», ha soltado el tertuliano. «Ha conseguido abandonar sin multa», ha apuntado Sandra Aladro para más información.

En ese momento, Isabel Rábago se ha pronunciado. Primero, mostrando su estupor con la peregrina justificación de la dirección de ‘SV’ para excusar la marcha de Carmen Borrego. «Jamás en ‘Supervivientes’ se ha dado la baja por una situación así. A mi me fascinó la justificación de la organización de ‘tiene ansiedad de ir a una isla». Ya, cariño, es que el reality es en una isla, no es una, en tres. Si no has asumido eso a la tercera semana, apaga y vámonos», ha sentenciado.

Pero la periodista y abogada no se ha detenido ahí, y ha celebrado su abandono. «Yo me alegro mucho de que ella vuelva a España. No le voy a poner ni un mérito a lo que ha hecho. Yo he estado en Supervivientes, sé lo que es y como superviviente ha sido un cero patatero. Por el bien de la imagen de ‘Supervivientes’ y del formato, lo mejor que podía pasar es que Carmen Borrego vuelva a España. No podía estar más tiempo fuera de la isla que dentro porque eso no es ser un superviviente», ha clamado alto y claro.

A continuación, Isabel Rábago ha lamentado el exceso de foco que se le ha dado a Borrego en detrimento del resto de supervivientes y ha lanzado una sonora petición a los responsables del formato: «Darle tanta luz a Carmen Borrego ha supuesto que nos hayamos aburrido de ver vídeos de ella y no hemos visto al resto de los concursantes y yo quiero ver al resto de los concursantes. Yo quiero ver al resto de los concursantes.»

«Le estás echando la culpa a ella cuando es una cosa del programa, es que no somos guionistas, ni escaletistas ni elegimos los contenidos. Si el director del programa considera que hay que ver más a Carmen porque es más divertida…», le ha replicado Alexia Rivas.