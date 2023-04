El estallido de Elena Rodríguez por lo permitido a Yaiza en ‘Supervivientes’: lo dice sin rodeos

Una vez más, Adara Molinero se ha convertido en el blanco de los insultos e incluso de comentarios agresivos por parte de sus compañeros de ‘Supervivientes 2023’, lo que ha provocado las primeras lágrimas de la concursante tras dos meses en Honduras. Todo esto ha hecho explotar a su madre y defensora, Elena Rodríguez, este martes, 25 de abril, durante ‘Tierra de Nadie’.

«Como me vuelva a decir algo de esfuerzo físico, ¡cuidado! Porque lo mismo la nariz no te la operan por físico, sino porque te la hayan roto. ¡Espérate a mañana!», amenazó, de forma muy agresiva, Yaiza Martín, a raíz de una discusión por una de las tareas del Pirata Morgan. Por si esto fuera poco, el grupo la ha tomado con ella por haber pedido cocinar. Y eso que Yaiza había dicho que no hace nada, que «solo toma el sol en la playa».

Como era esperable, Elena Rodríguez ha puesto en su sitio a Yaiza desde el plató del programa presentado por Carlos Sobera. «Me voy a intentar tranquilizar, porque si estoy allí, esa tiparraca me escucha, porque no tiene otro nombre», ha sentenciado la madre de Adara. Y es que la canaria no ha parado de reírse del físico de su compañera. Aunque lo más intolerable fue esa amenaza de agresión ante la que no hubo ni un toque de atención por parte del programa.

Elena Rodríguez sobre Yaiza: «Es una auténtica agresiva»

«Es una auténtica agresiva, le insulta y su novio se ríe con ella. ¿Qué van a hacerle lo mismo que a Asraf? ¿Ahora con ella? Adara no va a pedir perdón, no va a estar detrás de ellos. Adara es una luchadora, es fuerte y se va a enfrentar a ellos. Son unos cobardes. Lo que pasa que le tienen mucho miedo, porque la han visto salvarse muchas veces y espero que vuelva a salvarse. A ver si se quedan con esa cara de amargados que tienen», estallaba sin titubeos Elena. Y, en efecto, la madrileña fue la concursante salvada de este martes.

Este enfado de Elena Rodríguez está más que justificado, pues este acoso y derribo contra Adara provocó el llanto inconsolable de ésta, que defendía su esfuerzo diario como superviviente, su participación en las pruebas y en las tareas del grupo.

Precisamente, el deseo de Adara de cocinar para todo el equipo de Playa Pelícano ocasionó otra gran bronca entre los concursantes y la ganadora de ‘GH VIP 7’. Aunque, en esta ocasión, también salpicó a Asraf Beno, quien sacó la cara por su amiga. Ambos, pese a ser los ‘apestados’ del grupo y el blanco de todos los ataques, cuentan con el apoyo de la audiencia, que, semana tras semana, les salva de la expulsión. El novio de Isa Pantoja y la hija de Elena Rodríguez son los grandes favoritos para llegar a la final de ‘Supervivientes 2023’ y optar a alzarse con el premio.