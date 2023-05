Elena Rodríguez, madre de Adara, asesta el mayor palo posible a Yaiza en su cara en ‘SV’

La animadversión entre Adara Molinero y Yaiza Martín en ‘Supervivientes 2023‘ ha sido uno de los temas de debate de la versión ‘Tierra de Nadie’. Tras su regreso de los Cayos Cochinos y en plató, Yaiza ha tenido que enfrentarse a todos sus frentes abiertos entre los que se encontraba las duras palabras que le dedicó a Adara Molinero en su momento. Unas advertencias que Elena Rodríguez, madre de la joven, no ha tenido reparo en echarle en cara.

«Yo no te creo, para mí eres una gran comediante», ha comenzado diciendo con un tono especialmente crítico. Lejos de quedarse callada, Elena Rodríguez ha proseguido diciendo: «Lo que tú has hecho no tiene ni nombre ni perdón. Pienso que hasta que no aprendas a relacionarte, no vas a poder tener relaciones normales con las personas porque no es normal lo que has hecho».

De igual manera, la madre de Adara ha cargado contra Ginés por su actitud: «Independientemente de lo que piense de Ginés, que tiene gran parte de culpa. Pienso que no solo tú tienes la culpa de todo esto, también los que han callado, se han escondido y los que hablan por detrás y no han dicho «está pasando esto»».

Como respuesta, Yaiza Martín le ha reprendido a Elena Rodríguez al asegurar que Adara también fue testigo directo. «Tu hija también estaba allí y tampoco se le preguntó. Estaba en la botella lavándose los dientes con Diego y Raquel». Un comentario que Elena no ha pasado por alto: «Vuelves a mentir porque eres una gran p¡mentirosa y eres esta noche la persona más odiada de España»

«Manipulas otra vez»: Elena Rodríguez explota contra Yaiza

«Tienes razón. Si te estoy dando la razón. No es para menos. Hubiese hecho lo mismo yo y hubiese opinado lo mismo. no hay que aplaudir un comportamiento así», le ha contestado Yaiza. De igual manera, Elena Rodríguez ha recordado las críticas y amenazas sobre la nariz. Ante ello, Yaiza se ha excusado diciendo: «Lo de la nariz fue por lo de Raquel que había dicho el día anterior que no había subido el baúl».

Una intervención que Elena no ha pasado por alto puesto que la ha cortado aseverando. «Manipulas otra vez. Hasta que no arregles esa forma de ser que tienes no vas a poder relacionarte. Trabájalo porque seguramente los problemas que tienes con tu madre, vienen derivados de ese tipo de comportamientos».