«Ni puta gracia»: Ana Rosa despacha a una colaboradora por su «barbaridad» en Telecinco

La tremenda polémica que ha generado la parodia del programa ‘Està passant’ de TV3 sobre la Virgen del Rocío y las costumbres religiosas de los andaluces ha sido abordada en ‘El programa de Ana Rosa‘. Y la veterana presentadora se ha pronunciado de forma muy expeditiva y demoledora contra ese controvertido sketch que no para de generar reacciones de condena.

Tras ver el vídeo, ha mostrado su cruda opinión. «En este programa hacemos sátira en política, social… pero esto no tiene ni puta gracia«, ha comenzado manifestando. Pero no se ha quedado ahí y, poco a poco, ha ido elevando el tono: «Es xenófobo con Andalucía, es discriminatorio y atenta contra las más profundas creencias de las personas porque seguro que esto no lo hacen con Alá, porque no tienen huevos a hacerlo con Alá», ha exclamado muy exaltada.

«Espero que la semana que viene lo hagan con la Virgen de Montserrat», ha proseguido diciendo Ana Rosa, visiblemente molesta sobre un gag que, para más detalles, se vio en pleno prime time de una televisión pública. En el espacio apareció una mujer vestida como La Virgen del Rocío, utilizó un muñeco para representar a Jesús y se rieron sin ningún tipo de pudor del acento andaluz y de las costumbres de los andaluces por Semana Santa.

Ana Rosa: «A mí no me hace ni puta gracia, esto es de mal gusto»

En medio del acalorado debate, una colaboradora del magacín ha justificado la parodia defendiendo que simplemente es un programa de humor y ha comparado esta crítica a las que hacen los gaditanos en las chirigotas. Algo que ha terminado por hacer implosionar a Ana Rosa Quintana, que no ha consentido que la tertuliana comparara esta «falta de respeto» de TV3 con el Carnaval de Cádiz.

«¿A ti te hace gracia? Pues a mí no me hace ni puta gracia, esto es de mal gusto y comparar esto con las chirigotas es una barbaridad impresionante, de verdad», ha sentenciado muy seriamente la comunicadora, dejando callada a la colaboradora en cuestión.

El malestar que ha originado el sketch ha adquirido tales dimensiones que hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha pedido al programa que se disculpe. Sin embargo, el director de ‘Està passant’ ha sembrado aún más discordia con su lamentable respuesta: «Puedes esperar sentado».