'La Revuelta' cambia su inicio habitual en RTVE y el equipo habla alto y claro de su futuro tras las elecciones del 29-N

David Broncano ha protagonizado un inicio de programa distinto al habitual, irrumpiendo sobre el escenario de 'La Revuelta' agitando el bombo al ritmo de un cántico cargado de actualidad. "A por el voto", se podía escuchar vociferar al público del teatro, arrancando la emisión de este lunes con la cita electoral del próximo 29 de noviembre como tema central.

Poco después, coros de "¡Huelga general!" han invadido también el público, a lo que el presentador ha lanzando una reflexión. "Un programa así entero con cánticos cada vez más anarquistas", ha comentado entre risas el humorista antes de hacer referencia a las opciones que se barajan de cara a la próxima cita en las urnas anunciada por Pedro Sánchez este lunes tras disolver las cortes.

David Broncano adelanta el futuro de 'La Revuelta' ante la posible victoria del PP en el 29N: "

"Han salido ya dos sondeos con los dos resultados más probables... Uno de ellos dice que es más probable que la gente diga 'ay mi madre la que se ha liado' y la otra posibilidad es que la gente diga 'me cago en mi puta vida'...", ha bromeado David Broncano, inevitablemente pronunciándose sobre su futuro y el de su equipo en TVE ante un posible cambio de Gobierno.

📨 Parece que ya hay plan para el 29 de noviembre #LaRevuelta pic.twitter.com/tb62RN1kg2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 5, 2026

"Se van a quedar unas cenitas de Nochebuena que las quiero yo ver", ha comentado Ricardo Castella mientras Sergio Bezos celebraba la posibilidad de estar fuera de emisión de cara a diciembre. "¡Nos vamos a librar nosotros!", ha bromeado el colaborador. "Ya veremos, todavía no se sabe", advertía el presentador, dudando sobre lo que ocurrirá en las elecciones generales.

Así, Grison no se ha cortado en confesar su alegría ante la posibilidad de extender su descanso vacacional. "A lo mejor voto al PP para alargar las Navidades", ha expresado el músico de 'La Revuelta'. "En el PP están nerviosos también yo creo por si Feijóo gana las elecciones y vuelve a no querer ser presidente como pasó la otra vez, cuidado con eso", ha añadido entonces David Broncano con sorna.

Pero los dardos del humorista contra la derecha española no han quedado ahí. "Es que hoy han pasado muchas cosas, está muy entretenido esto. He visto que Ayuso también tiene otro sondeo, una opción es que gana PP y Vox y otra opción pucherazo por voto por correo", ha sentenciado el presentador, haciendo referencia a la voz de alarma iniciada por la presidenta madrileña y Santiago Abascal sobre las precauciones de cara a votar el 29N.

"Claro, o ganan ellos o es el gran fraude", ha añadido Ricardo Castella mientras el presentador ironizaba sobre la advertencia: "Sería inexplicable", ha asegurado. Así, David Broncano no ha dudado en teorizar sobre sus posibilidades de seguir en La 1 ajustándose a la nueva línea editorial del PP. "Yo creo que podríamos seguir. Ya lo hemos dicho, habría que hacer algunos cambios durante los próximos meses. Ricardo, a ti habría que meterte en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid", ha asegurado.

"Yo lo que pensaba es que te puedes presentar tú a las elecciones", ha sugerido entonces Ricardo Castella mientras el conductor de 'La Revuelta' rechazaba dicha posibilidad. "No, no, imagínate... Esto hay que cortarlo", ha sugerido a su equipo. "Y si ganas le das un programa tú a Pedro Sánchez", ha añadido entre risas. "Pedro Sánchez vaya día tiene que llevar rezándole a Dios, le estará diciendo 'ya te lo he pedido muchas veces, concédemelo una vez más, si vuelvo a salir ya lo hago todo bien, una vez más por favor", terminaba señalando entre risas.