Ylenia Padilla anuncia en un comunicado que se frustra su colaboración en 'De Lunes a Viernes' en Telecinco por prescripción médica

Quedan solo unos días para que 'De lunes a viernes' arranque sus emisiones en las tardes de Telecinco. Será el próximo lunes 6 de julio cuando la versión diaria de 'De Viernes' se estrene a las 18:15 horas con un amplio equipo de colaboradores. Y solo unas horas después de su presentación, Ylenia Padilla ha sorprendido con un comunicado en el que deja entrever su baja en el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

El fichaje de Ylenia Padilla por 'De lunes a viernes' se complica por los problemas de salud que atraviesa la ex concursante de realitys. De hecho, su incorporación al programa tardó mucho en cerrarse y no fue hasta el pasado lunes cuando aceptó la propuesta tal y como confirmó la de Benidorm en la presentación del programa después de que El Televisero avanzara en exclusiva su contratación.

"Le ha costado mucho decidirse, hemos sido muy pesados al ir detrás de ella y hasta el lunes no lo cerramos", confirmó Julia Tapias, la directora del formato en la presentación. "Al final no he podido decir que no, pinta muy bien y es muy interesante. Y me alegro de que hayáis sido pesados conmigo", añadía la propia Ylenia.

Unas horas después, Ylenia Padilla ha sorprendido a todos sus seguidores con un comunicado en su cuenta de Instagram en el que avanza que finalmente no estará en el programa de Telecinco por culpa de sus problemas de salud. "Amores, respondiendo a vuestros mensajes y dudas sobre la rueda de prensa de ayer, os cuento que no pude ir porque llevo varias semanas con pruebas digestivas, cosa que la productora sabe porque hemos estado en contacto. Ayer me hice la última", empieza diciendo.

El problema de salud que complica la incorporación de Ylenia Padilla a 'De lunes a viernes': "Tras varias negativas y recibir mucha presión por parte del equipo, decidí dar el sí"

"Tras varias negativas y recibir mucha presión por parte del equipo, decidí dar el sí hace unos días para acompañaros este verano en televisión. Pero hoy tuve la cita para los primeros resultados y la prescripción es clara: nada de estrés", prosigue contando.

Tras ello, Ylenia reconoce lo difícil que es para ella tener que lidiar sus ganas de trabajar con sus problemas digestivos. "Obviamente decir que no tantas veces a las ofertas y que sigan insistiendo resulta halagador como agotador. Llegas a pensar que no puedes rechazar trabajos, que estás perdiendo oportunidades o haciendo algo mal. Y al final... cedes", añade dejando así claro el motivo por el que aceptó ser colaboradora de 'De lunes a viernes'.

"Considero que Dios me da señales de que mis decisiones no son un error y debo mantenerlas. Después de pasarlo tan mal demasiado tiempo, toca continuar con la evolución. Os amo", sentencia dando a entender que finalmente no formará parte del proyecto.

A la espera de saber si finalmente Ylenia se cae del equipo de 'De lunes a viernes', cabe recordar que el programa contará con un amplio equipo de colaboradores formado por Lydia Lozano, Terelu Campos, Rosa Benito, Karmele Marchante, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Rossi, Gema Fernández, María Jesús Ruiz, Laura Matamoros, Claudia Chacón, Maica Benedicto, Sebas Gallego, Óscar Repo y Carlos Corbacho.