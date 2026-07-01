Este es el invitado de hoy, miércoles 1 de julio en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir una vez más a Álex de la Iglesia, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el director de cine este martes para descubrir todos los detalles de su debut en el cine de animación prestando su voz a 'Minions y monstruos' además de sus próximos proyectos en la gran pantalla.

La visita del cineasta al espacio de TVE, que ejerció este martes como telonero del Mundial de fútbol, se tradujo en un 12.5% de share y 1.393.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' firmó un 13% de share y 1.472.000 espectadores con la visita de José Andrés. Por su parte, 'First Dates: Summer' consiguió un 7.5% de cuota de pantalla y 843.000 espectadores en Telecinco.

Blanca Portillo, la invitada de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

Pero quién visitan hoy miércoles, 30 de junio 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Antonio Resines, que regresará junto a Quim Gutiérrez para presentar su nuevo proyecto juntos y despedir la temporada del espacio de Antena 3 por todo lo alto, oficializando las vacaciones de verano de Pablo Motos. Por su parte, David Broncano, cuya fecha de fin de emisiones en La 1 aún está por anunciar, recibirá a Blanca Portillo.

De las personas más maravillosas que han pasado por este programa. Qué ganas de volver a verla ❤️#LaRevuelta @bpmdv pic.twitter.com/2FDfyPLgnj — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 1, 2026

La actriz se reencontrará con David Broncano este miércoles en plena recta final de su segunda temporada en TVE para presentar ‘Día de caza', la nueva película que protagoniza y que llegará a los cines el próximo viernes 3de julio.

Se trata de una reimaginación de la clásica película de Carlos Saura 'La Caza', que contará también con la participación de Rosy de Palma. Así, la intérprete desvelará todos los detalles de esta nueva cinta en 'La Revuelta'.