El tenso corte de Paz Padilla a Lydia Lozano que dejó muy descolocada a la colaboradora de 'De Viernes'

Paz Padilla fue una de las invitadas esta semana a 'De viernes'. La cómica, que visitó el programa de Telecinco para promocionar su nuevo proyecto en la cadena, 'El Show de Paz', que arrancará este sábado 27 de junio, se reencontró en el plató con Terelu Campos y Lydia Lozano, con quienes trabajó durante años en 'Sálvame'.

Mientras que con Terelu mantuvo un trato cordial, con Lydia la tensión se podía cortar con un cuchillo. Aunque el momento más explosivo se produjo cuando la colaboradora le hizo una pregunta acerca de la función de Fabiola Martínez en su nuevo programa. La cortante respuesta de la invitada la dejó tan descolocada, que no volvió a dirigirse a ella en toda la noche.

Después de explicar que se había puesto en contacto con la exmujer de Bertín Osborne para conocer cómo se encuentra su familia tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela, Lydia Lozano quiso saber: "¿Qué va a hacer Fabiola en el programa?". "Pregúntaselo", le espetó Paz Padilla, provocando las risas del público y del resto de colaboradores. Sin embargo, a ella no le hizo ninguna gracia. De hecho, no volvió a preguntarle nada durante el resto de la entrevista.

Que buen rollito no akshskks

Paz y amor #DeViernes pic.twitter.com/2GYAVykajE — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) June 26, 2026

El malestar de Lydia Lozano se puso de manifiesto cuando Ángela Portero le hizo una pregunta parecida sobre la participación de Cristina Piaget en 'El Show de Paz'. "Que se lo pregunten a ella", musitó la periodista. Pero ¿cuál es el origen de este mal rollo entre las que un día fueron compañeras de programa? Quizá se deba al tratamiento que recibió la gaditana en 'Sálvame' tras abandonar de malas maneras el plató después de una fuerte bronca con Belén Esteban.

Posteriormente, Paz Padilla también recibió infinidad de críticas en otros espacios de la misma productora, como 'Ni que fuéramos' y 'La familia de la tele', programas en los que colaboró Lydia Lozano. Todo esto deja entrever que la presentadora no acabó en buenos términos ni con la productora ni con sus excompañeros de 'Sálvame'. Y este puede ser el motivo de su frialdad con la ahora colaboradora de 'De viernes'.

Paz Padilla define a sus compañeros de 'El Show de Paz'

'El Show de Paz' llegará este sábado a las 16 horas a Telecinco, justo antes de 'Fiesta'. El programa contará con un gran plantel de colaboradores. Además de las mencionadas Fabiola Martínez y Cristina Piaget, arroparán a Paz Padilla el cantante Roi Méndez, la humorista Jenni Alcolado, el presentador Jimmy Castro y Lola Padilla, la hermana de Paz, quien debutará en la televisión.

Durante su visita a 'De viernes', la presentadora habló de sus nuevos compañeros. Sobre Lola, explicó que "es mi hermana, ella es muy graciosa, hace un mes que se jubiló de su trabajo haciendo radiografías y la convencí para que se viniera conmigo. Ella va a ser como mi toma de tierra porque ella, al igual que todos mis hermanos y mi familia, son personas normales de la calle".

Respecto a Fabiola Martínez, y tras el corte que le propinó a Lydia Lozano, contó cómo se encuentran sus familiares tras el doble terremoto sufrido en Venezuela: "Me ha dicho que su familia está bien, que su familia está a salvo, pero que ella está muy angustiad por la situación tan horrible que hay en su tierra". Sobre cómo es como compañera, la gaditana ha explicado que "Fabiola es un ser de luz. Ella es un ser muy bonito. El programa va un poco de eso, de ser buenos con la gente y de ser solidarios como es ella, es una persona muy concienciada con el ser humano".

Por último, Paz Padilla también dedicó unas palabras a Cristina Piaget. Aunque reconoció no conocerla "mucho porque no la he seguido", le "parece que a ella la veo muy falta de amor, no sé dónde ni por qué, pero sé que cuando la beso o la abrazo lo necesita". Habrá que esperar a esta tarde para conocer la función de cada uno de ellos en 'El Show de Paz'.