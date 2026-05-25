RTVE anuncia la fecha de estreno del nuevo proyecto histórico de Iñaki Gabilondo como presentador en La 2

La 2 sigue renovando su programación para aprovechar el gran momento que atraviesa tras estar a punto de cerrar el mes de mayo con un 3,3%, una de sus mejores marcas. Así, después de lanzar con gran éxito el nuevo programa de Mercedes Milá; ahora la cadena pública fija el estreno del nuevo espacio de Iñaki Gabilondo.

Tras una intensa campaña de promoción, La 2 estrenará 'La gran aventura de la Lengua Española', su nuevo espacio divulgativo presentado por el histórico periodista el próximo domingo 31 de mayo. Lo hará en un horario poco habitual como es a las 20:30 horas tanto en La 2 como en RTVE Play.

De esta forma, el nuevo programa de Iñaki Gabilondo ocupará el hueco de 'De tapas por España', que este domingo marcó un 3,1% de audiencia. Un programa que hará tándem con 'Imprescindibles' y la segunda entrega de 'Me meto en un jardín' con Mercedes Milá.

Un proyecto histórico, capitaneado por Iñaki Gabilondo, que trata de exponer la gran aventura que ha vivido el español, desde su nacimiento hasta nuestros días 🗣️



📺 ‘La gran aventura de la Lengua Española’, ESTRENO el domingo 31, a las 20:30h en @la2_tve y @rtveplay pic.twitter.com/UHXH3504qd — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 25, 2026

Así es 'La gran aventura de la Lengua Española'

'La gran aventura de la Lengua Española' hará un recorrido divulgativo por la historia del español en el que participa el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua. Con él, Iñaki Gabilondo regresa a RTVE como presentador antes de que la cadena estrene también otro proyecto en el que el veterano periodista forma tándem con Alba Flores en 'El exilio', una docuserie que retratará el exilio de miles de españoles tras la Guerra Civil.

En este nuevo formato se hará un recorrido por la historia de nuestra lengua partiendo de su nacimiento en los siglos oscuros de la alta Edad Media peninsular, en una tierra de frontera, pasando por los Siglos de Oro, y veremos como viaja a las tierras recién descubiertas por Colon para conocer la historia del español en la América Hispana desde el descubrimiento hasta las independencias.

Sabremos de los primeros momentos de la conquista, cuando la lengua constituía una muralla para el entendimiento con los habitantes de los territorios recién conquistados. No faltan las aportaciones desde el otro lado, esto es, los préstamos de las lenguas indígenas al castellano o la vida política y social, que condiciona la lengua en cada uno de los nuevos territorios hasta que alcanzaron su independencia y la importancia del español en los tiempos posteriores.

Por último, se hará también un recorrido por la historia de la literatura española y la labor de las Academias y los últimos años de la literatura a un lado y otro del Atlántico hasta situarnos en las “últimas fronteras” del idioma español.

La serie es un documento histórico "pendiente", en el que a lo largo de los ocho capítulos que conforman la producción, después de transitar diez siglos por todos los caminos del mundo conocido la lengua española sigue viva y se apresta a hacer realidad un mensaje que es más que un deseo: “El siglo de oro español en el mundo está por llegar”