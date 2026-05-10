Nagore Robles, expulsada de 'Supervivientes 2026' según los usuarios de la encuesta de El Televisero

'Supervivientes 2026' ha alterado su hoja de ruta y, este domingo, 10 de mayo, llevará a cabo su nueva expulsión definitiva entre los cuatro concursantes nominados que se juegan su permanencia en el reality aventurero: Aratz Lakuntza, Nagore Robles, Borja Silva y Alba Paul.

Fue el resultado de unas nominaciones cruzadas que provocaron una palestra totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, con nombres nuevos y algunos vírgenes; como el caso de Aratz, Borja y Nagore, que hasta ahora no se habían expuesto al veredicto de los espectadores.

Asistimos, posiblemente, a la ceremonia de eliminación más decisiva de la presente temporada, con cuatro grandes nombres en riesgo de expulsión. Sea cual sea el resultado, 'Supervivientes 2026' encarará una importante pérdida este domingo en 'Conexión Honduras'.

A la espera de conocer la resolución oficial del televoto abierto en la app de Mediaset Infinity, en El Televisero te adelantamos cómo marchan las votaciones de la encuesta con más de 30.000 votos emitidos hasta el momento por nuestros lectores. Y hay sorpresas.

Aratz Lakuntza, el concursante que más está destacando en las pruebas de 'Supervivientes', sería el más votado con un 30% de participación. En segunda posición, siguiéndole muy de cerca, se colocaría Borja Silva con un 28% de los votos. Así, ambos robinsones no correrían ningún peligro.

Bien diferente sería la situación para Alba Paul con un 23% y, sobre todo, para Nagore Robles, que es la menos votada en nuestra encuesta con un 19%. Por eso, y aquí la sorpresa, la colaboradora de televisión es la nueva expulsada directa de 'Supervivientes 2026' según los lectores de El Televisero.

Tal vez, la audiencia del concurso aventurero de Telecinco busca penalizar el controvertido comportamiento de Nagore en los últimos días, especialmente con Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, víctima de un aquelarre en la pasada gala de 'Supervivientes'.

Hasta anunciarse el veredicto final, puedes seguir votando en la encuesta. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de la expulsión de 'Supervivientes 2026': Aratz Lakuntza, Nagore Robles, Borja Silva o Alba Paul?