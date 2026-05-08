Jesulín de Ubrique deja claro si apoya o no el controvertido salto de su hija Julia a la TV en 'El Hormiguero'

El pasado miércoles Julia Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, protagonizaba la portada de la revista '¡Hola!' con su primera entrevista exclusiva. La sorpresa era mayúscula, debido a que la joven ha luchado desde que cumplió los 18 años por ser una persona anónima. Además, Julia será una de las concursantes de 'La caja amarilla', su primer programa de televisión.

Sobre este salto a la fama de su hija se ha pronunciado Jesulín de Ubrique durante su visita a 'El Hormiguero' este jueves, 7 de mayo. Pablo Motos preguntó al torero cómo veía a la joven de cara a la competición en el próximo programa de Antena 3. "Veremos si es competitiva. Ella tiene su carácter, su temperamento", confesaba el actual concursante de 'Tu cara me suena'.

En cualquier caso él, al igual que su mujer, apoyan este paso al frente de su primogénita: "No sé que va a poder hacer o conseguir, ella lo ha decidido así, pues encantado". 'La caja amarilla' es un nuevo programa de desafíos que se define como "supervivencia y estrategia que pone a prueba el ingenio, la resistencia física y las habilidades sociales de sus concursantes en un entorno de secretismo e imprevisibilidad".

Jesulín de Ubrique y María José Campanario apoyan a su hija en su salto a la fama

Además de Julia Janeiro será concursantes de 'La caja amarilla' Adrián Lastra, Tamara Gorro, Ricky Merino, Ana Guerra, Eduardo Navarrete, Marta Pombo, Colate Vallejo-Nágera, Norma Duval, Gemma Mengual, Eduardo Aguirre y Miguel Lago, y estará presentado por Manel Fuentes, que suma así un nuevo proyecto en Antena 3. Juls sigue de esta forma los pasos de sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que participaron en diferentes ediciones de 'El Desafío'.

Antes de que el torero mostrara su apoyo a su hija en 'El Hormiguero', la odontóloga ya lo hizo a través de sus redes sociales, donde últimamente está muy activa. "Que nadie apague la luz que tienes hoy, mi pequeña lobita. Te queremos, hasta donde la luz llegue", escribía María José tras publicarse la primera entrevista de la joven, donde, entre otras cosas, relata los episodios de bullying que sufrió en el colegio.

"Lo sufrí de los 7 hasta los 16. Lo pasé bastante mal, el personal del colegio llegó a echarme la culpa. Pasaba los recreos en el baño porque nadie quería jugar conmigo. En los trabajos en grupo me dejaban siempre sola. Son cosas que te marcan y se quedan conmigo", confesaba la hija de Jesulín de Ubrique en la revista '¡Hola!'. La decisión de marcharse a Nueva York "cambió mi vida, no podía seguir aquí. Decidí irme, precisamente, para empezar de nuevo. Quería que nadie me conociera, ni supiese de dónde venía ni quién era mi familia".