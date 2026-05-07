Confirmados por 'El Hormiguero' los 5 invitados de la próxima semana del 11 al 14 de mayo en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 11 al jueves 14 de mayo a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Hombres G, se reencontró con Marta Hazas y Javier Veiga, entrevistó a Juan y Medio y cerró la semana con la visita de Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique para conocer más detalles sobre 'Tu cara me suena 13', Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Carolina Marín, que regresa al espacio de Antena 3 tras anunciar su retirada del mundo del deporte. El martes, Arón Piper y Marco Cáceres visitarán a Pablo Motos para desvelar todos los detalles de' Hugo 24', la nueva película que protagonizan.

El miércoles queda reservado para David Bisbal, que volverá al programa de las hormigas para presentar su versión del clásico 'Vivir así es morir de amor', el primer adelanto de su nuevo disco de versiones. Y el jueves, Fernando Tejero será el encargado de despedir la semana por todo lo alto presentando su nueva obra de teatro.

Lunes 11 - Carolina Marín

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Carolina Marín, que se reencontrará el próximo lunes con Pablo Motos tras anunciar su retirada deportiva. Con más de una veintena de títulos internacionales, tres veces campeona mundial además de ser campeona olímpica, la vieja amiga del programa pone fin a una era.

Martes 12 - Arón Piper y Marco Cáceres

El martes queda reservado para Arón Piper y Marco Cáceres, que se reencontrarán con las hormigas el martes para presentar 'Hugo 24', la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines el próximo viernes 15 de mayo. En ella exploran la vida de un joven inseguro que se enfrenta a un inminente desahucio.

Miércoles 13 - David Bisbal

El miércoles, David Bisbal regresará a 'El Hormiguero' con nueva música bajo el brazo, o más bien una nueva versión de un querido clásico. El almeriense mostrará su cover de 'Vivir así es morir de amor', el popular tema de Camilo Sesto que formará parte de su nuevo disco de versiones que llegará más tarde este año.

Jueves 14 - Fernando Tejero

El jueves, Fernando Tejero será el encargado de poner el broche final a la semana de entrevistas desvelando todos los detalles de 'Cómicos de Roma', su nueva obra de teatro que presentará en el próximo Festival de Mérida y que adapta la obra clásica de Plauto bajo la dirección de David Mamet.