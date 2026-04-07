Mikel Iturriaga, experto gastronómico, cuestiona a 'MasterChef' y repara en un detalle: "Maneras cuartelarias en formato reality"

Mikel López Iturriaga ha vuelto a la carga contra 'MasterChef' coincidiendo con el reciente estreno de su decimocuarta edición en La 1 el pasado lunes 30 de marzo. Meses después de su último ataque al talent culinario, cuando desveló los motivos por los que jamás participaría, el crítico culinario ha lanzado un nuevo dardo al reality por las "maneras cuartelarias" empleadas en los concursantes para cocinar ante las cámaras.

En esta ocasión, el periodista ha tomado sus redes sociales a raíz de un reportaje emitido en 3Cat sobre el ambiente de trabajo marcado por la "violencia, agresiones y humillaciones" en un restaurante estrella Michelin de Barcelona. Y el crítico no ha dudado en aprovechar esa noticia para poner el foco en las dinámicas que el talent culinario de La 1 utiliza edición tras edición sobre sus concursantes.

Mikel Iturriaga vuelve a señalar a 'MasterChef' por sus "maneras cuartelarias"

"Y otra cosa, 'MasterChef' es la réplica de estas maneras cuartelarias en formato de reality televisivo", ha escrito Mikel Iturriaga en su perfil de Bluesky, señalando de lleno al concurso de cocina de TVE por replicar en sus tensas pruebas de cocina a contrarreloj algunas de esas dinámicas que a menudo ponen a los chefs contra las cuerdas, creando situaciones límite que sobrepasan a muchos.

Una declaración de intenciones por parte del periodista que sigue el tono de su última intervención contra el formato. "Es un programa que no me gusta, no me gusta el planteamiento ni esa visión de la cocina como competición. Han pasado cosas muy graves, que están en la mente de todos como lo que pasó con Verónica Forqué, que en fin, yo creo que no deberían pasar", señaló con contundencia el pasado noviembre durante su visita a 'A las bravas' en Cadena SER.

"Entonces, es un programa que al que nunca jamás iría y que está en las antípodas de todo lo que yo defiendo", aseguró Mikel Iturriaga, aclarando a su vez que no se considera "un activista" en contra del formato estrella de La 1, pero no comulga con su contenido. "Representa todo lo que a mí no me gusta en el mundo de la cocina; la competitividad, agresividad, ese rollo como militar…", reconoció en otra intervención en el pódcast 'A pachas', señalando al jurado por su "desagradable" actitud.