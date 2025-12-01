Mikel Iturriaga no eleva el tono, pero pone de vuelta y media a 'MasterChef' avivando lo más polémico

Si hay alguien que ha demostrado en numerosas ocasiones no tener ninguna simpatía hacia 'MasterChef' es Mikel López Iturriaga. El periodista y crítico gastronómico ha cargado varias veces contra el talent de cocina de TVE y eso es lo que ha vuelto a hacer en su última entrevista.

Así, Raúl Pérez recibía hace unos días a Mikel Iturriaga junto a su hermano Juanma López Iturriaga en la última entrega de 'A las bravas', el videopodcast que conduce en la Cadena SER y no dudaba en preguntarle por la opinión que tiene sobre el talent de TVE.

Aunque el cómico utilizaba en realidad a su hija Emma para hacerle la pregunta. "En una escala de rabia que va de 0 a Juanma cuando le llamaban Palomero, ¿Cuánta rabia te da 'MasterChef'?", le cuestionaba la pequeña. "Jo, es que a ver me da un poco de rabia porque una vez hablé mal de 'MasterChef' y en todas las entrevistas me vienen con lo mismo y parece aquí que soy un activista contra 'MasterChef'", reaccionaba el periodista.

"A ver, a mí es un programa que no me gusta, no me gusta el planteamiento ni esa visión de la cocina como competición", proseguía repitiendo una vez más Mikel López Iturriaga sobre el formato producido por Shine Iberia y uno de los programas de más éxito de TVE.

"Y me parece que han pasado cosas muy graves en ese programa que están en la mente de todos como lo que pasó con Verónica Forqué que en fin, yo creo que no deberían haber pasado, no deberían pasar en una televisión pública. Es un programa que nunca jamás iría y está en las antípodas de todo lo que defiendo", sentenciaba Mikel Iturriaga.

En este sentido, el creador de 'El comidista' rescata el episodio más polémico que ha afectado de lleno a 'MasterChef' con la participación de la actriz Verónica Forqué, cuyo estado de salud mental no era el mejor, y que terminó derivando con todas las críticas que recibió en su suicidio.