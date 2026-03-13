'Supervivientes' | La organización, implacable, sanciona al 50% de los concursantes tras incumplir una norma

Este jueves, Telecinco ha emitido una nueva gala de 'Supervivientes 2026', en la que Jorge Javier Vázquez ha anunciado a los concursantes la dura sanción que iban a recibir por parte de la organización por haberse saltado reiteradamente las normas. Todo comenzó el pasado martes, cuando en 'Tierra de Nadie' se celebró la primera 'Zona roja' de la edición.

En esa asamblea, los concursantes tuvieron la oportunidad de castigar al miembro de su equipo que considerase que se lo merecía. El elegido fue Álex Ghita, después de haber protagonizado el primer robo de comida. Por decisión de sus compañeros, el entrenador personal recibiría como castigo mantener el fuego encendido sin ayuda de ninguno de los demás participantes. Sin embargo, esto no se ha cumplido.

Por tal motivo, durante la gala de este jueves de 'Supervivientes', todos ellos han recibido un duro castigo por parte de la organización. Antes de que Jorge Javier anunciara a Álex Ghita como el primer expulsado de la edición, el presentador conectaba en directo con los concursantes para comunicarles la sanción: "En el grupo liderado por Gerard elegisteis a Álex como castigado. La penitencia era clara: Solo tú, Álex, podías cuidar el fuego, nadie podía ayudarte".

"Os habéis saltado esta norma 16 veces. Habéis ido varios y de manera reiterada", les reprochaba Jorge Javier, antes de dar paso a las imágenes que demostraban las numerosas infracciones que habían cometido. Tras la emisión del vídeo, el presentador desvelaba la dura sanción que iban a recibir. "El castigo os va a doler", les advertía, para acto seguido revelar: "Desde este momento, vuestro fuego está apagado".

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' saltan contra Álex Ghita

En pantalla se veía cómo un cubo de agua dejaba a los concursantes sin el fuego. Como era esperar, esto no les hizo ninguna gracia. Todos empezaron a echarle la culpa a Álex Ghita, quien se defendía: "La culpa siempre es de Álex, no me jodas". Además, pedía "coherencia" a sus compañeros, ya que la norma se la habían saltado todos, no solamente él. Sin embargo, esto no hizo más que provocar el enfado del resto de supervivientes, quienes le recordaban que él fue el culpable del robo.

Por su parte, Alejandra de la Croix intentaba defenderse: "Es verdad que nos hemos saltado la norma. Yo no la recordaba. Entendí que era el castigo que tenía que ocupar él, ya que nunca ha tocado el fuego en ningún momento si no hubiera sido por ese castigo. Pero el subtítulo de solo puede tocarlo él mi cerebro lo omitió y creo que nadie más se dio cuenta. Asumo la culpa. Ahora bien, si tú vieras la que estaba liando esta persona con el fuego, habrías echado mano también".