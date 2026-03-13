Tras la expulsión de Álex Ghita, convertido en el primer desterrado de 'Supervivientes 2026', la segunda gala del reality de Telecinco ha puesto el broche con las clásicas nominaciones. El explosivo reparto de puntos, llevado a cabo en La Palapa, ha dejado a cuatro grandes concursantes en la palestra: Almudena Porras, Toni Elías, Marisa Jara y Claudia Chacón.

Una vez señalados, el programa ha abierto el televoto en Mediaset Infinity y será dentro de una semana cuando se decida cuál será el próximo eliminado. Una marcha que definirá el futuro del concurso a tenor del nombre de los nominados y su peso. Se avecina una expulsión decisiva.

Antes, los concursantes de Playa Victoria y Playa Derrota han participado en el juego de líder. Tras una mítica prueba, 'La caída de Ícaro', que les ha puesto al límite de sus capacidades, Ivonne Reyes y Aratz Lakuntza se han podido colgar el collar de líder. Por ello, los dos se han librado de la nominación por la condición de inmune y han tenido el poder de designar una nominación directa.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria

Alberto Ávila ha nominado a Almudena Porras

Teresa Seco ha nominado a Toni Elías

Toni Elías ha nominado a Teresa Seco

Almudena Porras ha nominado a Toni Elías

Alex de la Croix ha nominado a Toni Elías

Alvar Segui ha nominado a Almudena Porras

Paola Olmedo ha nominado a Almudena Porras

Gerard Arias ha nominado a Toni Elías

Ivonne Reyes, como líder, ha nominado directamente a Almudena Porras

Así han sido las nominaciones en Playa Derrota

Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto

Gabriela Guillen ha nominado a Maica Benedicto

Alba Paul ha nominado a Marisa Jara

José Manuel Soto ha nominado a Claudia Chacón

Ingrid Betancor ha nominado a Marisa Jara

Marisa Jara ha nominado a Jaime Astrain

Maica Benedicto ha nominado a Jaime Astrain

Jaime Astrain ha nominado a Marisa Jara

Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón

Con todo ello, los supervivientes expuestos al veredicto de los espectadores de 'Supervivientes 2026' durante la segunda semana de concurso son Almudena Porras, Toni Elías, Marisa Jara y Claudia Chacón. Uno de ellos seguirá los pasos de Álex Ghita el próximo jueves en el transcurso de una nueva gala comandada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela.