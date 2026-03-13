Telecinco ha ofrecido este jueves, 12 de marzo, la segunda gala de 'Supervivientes 2026', en la que hemos conocido la identidad del primer concursante expulsado (o desterrado) de la edición entre los tres nominados que han llegado al proceso final: Álex Ghita, Marisa Jara y Toni Elías.

Tras las nominaciones de la entrega inaugural, quedaron expuestos al juicio de los espectadores José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías. Cuatro grandes nombres de la presente temporada. Sin embargo, el martes, en el primer 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi al frente, se llevó a cabo la ceremonia de salvación, liberando así al más votado. Resultó ser Soto.

Por ende, la eliminación se ha debatido entre Álex, Marisa y Toni, en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado el expiloto de motociclismo, por lo que la cosa ha quedado en un duelo final entre el entrenador personal y la modelo.

El que obtuviera el menor número de votos abandonaba La Palapa. Y esa persona ha sido Álex Ghita. El joven ha sido muy probablemente penalizado por los robos de comida que cometió en su grupo, pero la resolución la ha acogido con alegría porque había pedido abandonar al verse dominado por el hambre.

"Tenía ganas de irme. Entré con un objetivo claro, pero la isla me ha tumbado. La ansiedad y la cabeza no las puedes controlar", ha declarado el exnovio de Adara Molinero antes de salir de la Palapa, donde previamente ha mantenido fuertes desencuentros con sus compañeros de equipo.

Álex Ghita se convierte en el primer expulsado



Próxima parada: PLAYA DESTINO







No obstante, para su disgusto, tendrá una segunda oportunidad para enmendar sus errores y su imagen de mal y "sucio" superviviente. Por supuesto, deja atrás las playas oficiales y pierde la condición de concursante de pleno derecho, pero se traslada a Playa Destino, la localización en la que actualmente se encuentran habitando Darío Linero y Borja Silva.

Y en cuanto ha descubierto que su ilusión por regresar a España se desvanecía, ha estallado contra la organización: "Que no me voy a quedar en esta isla. Me quiero ir al hotel, que me llevéis al hotel. ¿Qué broma es esta? Estoy muy desgastado para estas cosas. Espero que sea una broma porque no me puedo quedar más aquí y no puedo vivir más en una isla".

Alex montando el pollo desde la barca.



"No te vamos a llevar a ningún hotel y vas a tener que convivir con ellos (Borja y Darío)", le ha indicado Jorge Javier Vázquez para borrar de un plumazo cualquier atisbo de ilusión o esperanza. "Eres un cabrón", le ha soltado el concursante tras conocer la noticia, aunque continuaba sin creérselo.

Álex Ghita pide hablar con la dirección de 'Supervivientes 2026'

Minutos más tarde, al ver que no se trataba de una broma y que todo iba en serio, Álex Ghita ha elevado el tono y ha exigido en una conexión en directo hablar con los máximos responsables de 'Supervivientes' para marchar al hotel y poner fin a la aventura de inmediato: "Quiero hablar con dirección. Os dije que no quería seguir en el concurso y lo pedí por favor". Está por ver qué pasará finalmente con él y cuál será su siguiente reacción en las próximas horas.