Álex Ghita fue el gran protagonista del primer 'Supervivientes: Conexión Honduras' al cometer un robo que le ha colocado en el ojo del huracán frente a sus compañeros. Durante el primer 'Consejo de los Dioses' de la edición, Gerard Arias, el líder semanal de Playa Victoria, denunció que había desaparecido una lata de la dotación habilitada por la organización para todos los concursantes.

Y, aunque no daba nombres, indirectamente señalaba al exnovio de Adara Molinero. En cambio, Álex negó ser el autor del robo a pesar de que las cámaras de 'Supervivientes' le habían cazado in fraganti: "Llevo mal el hambre, pero yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo haber cogido una lata". Por su parte, Sandra Barneda interrogó uno por uno a los integrantes del equipo para pulsar su honestidad y arrancar la confesión. Todos respondieron negativamente, incluido el entrenador.

Finalmente, Álex Ghita sucumbió a la presión y acabó reconociendo que, en efecto, él se encontró una lata y se la guardó para él en lugar de devolverla al baúl en el que se encontraba el resto de la dotación. En bloque, todos sus compañeros, tanto los de su grupo como los del contrario, se abalanzaron contra él, tachándole del "mal superviviente", "ruin" y "rastrero".

Pues bien, esta trama ha seguido coleando este martes en el primer 'Tierra de Nadie' de la edición, inaugurando la nueva dinámica de la 'Zona Roja'. Una asamblea en la que todos los supervivientes han podido ver, de manera excepcional por decisión de la dirección, la secuencia al completo de los robos de Álex Ghita. En plural. Y es que no solo sustrajo la lata de la discordia, también hurtó coco. La bronca que se ha desatado ha sido mayúscula.

Álex Ghita retratadísimo. El personaje no solo roba una vez, roba las veces que le da la gana sin pensar en sus compañeros. Es lo más miserable que ha pisado Honduras, y para colmo no se arrepiente, se victimiza. #TierraDeNadie1 pic.twitter.com/n3WV9nTg2a — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ ✈︎ (@_dothebambi_) March 10, 2026

A continuación, Álex ha sido señalado para recibir un castigo en forma de medida disciplinaria. Alejandra de la Croix, Alvar, Ivonne, Toni, Alberto, Paola, Teresa y Gerard, es decir, todos los compañeros, le han votado de forma unánime para que fuera sancionado.

Y esa penalización consiste en que, durante los próximos días, Álex Ghita será el único responsable del fuego. Con el objetivo de mejorar la tensionada relación con sus compañeros, redimirse de sus errores y enmendar sus valores como superviviente, el preparador físico deberá hacerse cargo en solitario de un elemento tan esencial para la supervivencia.

En caso de incumplirse esta directriz ordenada por Poseidón, la organización de 'Supervivientes 2026' actuará sin contemplaciones. "Nadie puede ayudarte porque, si es así, os apagaremos el fuego", le ha advertido seriamente María Lamela.

