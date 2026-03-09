'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 10 de marzo: El giro de Digna y Damián y una infidelidad

'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y ha cerrado febrero como su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la tensión entre Digna y Damián continúa por no ponerse de acuerdo con la fecha de la boda. Tampoco las cosas entre Beatriz y Álvaro atraviesan un buen momento por los celos de él hacia Gabriel pero ella le pide que tenga paciencia. Aunque Álvaro hace caso omiso y decide infiltrarse en Perfumerías De La Reina para tener controlado al marido de su pareja como nuevo transportista y cuando se entera Beatriz no se lo toma bien.

En la tienda, Marta le para los pies a Carmen y se niega a enfrentarse con Gabriel por la injusticia de los sueldos entre los hombres y las mujeres para evitar problemas con su primo ante la delicada situación de Cloe. Después, Marta tiene un bonito detalle con su tía Digna y le entrega una pulsera que pertenecía a su madre para que lo lleve el día de su boda.

Mabel urde un plan para que Salva y Claudia tengan una primera cita. Mientras, Valentina decide llamar a su madre tras una conversación con Claudia. Pero tras su charla, la dependienta le cuenta a Cloe su conversación pero se alarma al preocuparse porque Rodrigo pueda descubrir su paradero después de haberle contado a su madre que está trabajando en una tienda.

En el dispensario, Luz le revela a Miguel la sospecha que tiene sobre su posible trastorno del autismo provocando que el doctor se tome mal el intento de su compañera por ayudarle. Por su parte, Tasio sigue intentando enmendar sus errores con Paula y el acercamiento de ambos termina con un beso, volviendo a levantar sospechas en Manuela.

Nieves y Pablo terminan teniendo un fuerte rifirrafe reabriendo viejas heridas y lo que provocó que abandonaran Tarragona. Mientras, Digna y Damián hacen las paces y acuerdan finalmente casarse inmediatamente aunque Luis y Joaquín no puedan acudir al enlace.

Luz y Miguel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le proponía a Gabriel contratar a camareros para el acto benéfico que va a celebrar en su casa y el abogado le sorprendía al decirle que lo pagará todo él. Una generosidad y un cambio de actitud que generaba cierta desconfianza en la enfermera dejándole claro que por mucho que haga esto no va a cambiar su relación.

Después de su charla con Carmen, Valentina decidía dar un giro y disculparse con Andrés aceptando el regalo que le había dado. Mientras, Tasio trataba de seguir arreglando su problema con Paula, pero la doncella se mantenía firme en solo tener una relación profesional. Después, Paula compartía con Eduardo que ha decidido dejar a su novio definitivamente.

Damián hablaba con Salazar de su próxima boda con Digna y aprovechaba para invitarle al enlace. Aunque todo podría truncarse después de descubrir la última jugarreta de Gabriel con Marisol. Por su parte, don Agustín presionaba a Damián para que sigan con la fecha prevista de su boda.

Luz hablaba con Begoña y compartía con ella sus sospechas de que la actitud de Miguel en el dispensario se debe a un trastorno relacionado con el autismo y le pedía ayuda. Por otro lado, Carmen se llevaba un varapalo al descubrir que Tasio no piensa apoyar a las dependientas en su intención de buscar una igualdad en los salarios entre hombres y mujeres en la empresa. Y Claudia decidía hacer caso a Mabel y trataba de acercarse a Salva.

Gabriel trataba de sacar sus artes de seducción con Beatriz para seguir teniéndola de su lado y poder manipularla. Pero ella se plantaba y no caía en su juego y le exigía que le entregue parte del dinero que le había pedido para abandonar el país. Y finalmente, Damián trataba de conseguir que Digna acepte adelantar la fecha de su boda pero ella se negaba y tenían una discusión que podría cambiarlo todo.