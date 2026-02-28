'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y está a punto de cerrar su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 2 y el viernes 6 de marzo a continuación:

Avance del capítulo 509 de 'Sueños de libertad' del lunes 2 de marzo

Damián y Digna discuten en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio se despierta inquieto tras haber tenido un sueño erótico en el que se liaba con Paula confirmando así su atracción por la doncella. Paralelamente, Tasio le reconoce a Carmen que los problemas de La Industrial están mermando en la relación con su padre.

Mientras, Damián sigue ocultándole a Digna sus preocupaciones por la falta de liquidez para su nuevo negocio. Por si fuera poco, el patriarca le reprocha a su pareja que no le haya contado que sabía lo de la relación de Marta con Cloe y ambos terminan teniendo una fuerte discusión. Después, Damián recapacita y le revela toda la verdad a su pareja tras pedirle perdón.

En la colonia, Mabel cree que no le cae bien a Claudia y no duda en preguntarle a Valentina, que le niega cualquier tipo de insinuación. Por su lado, Valentina se reúne con Andrés para ayudarle a realizar mejoras en el área de logística volviendo a mostrarse la conexión entre ambos cuando ella descubre la pasión del De La Reina por el dibujo. Por su parte, Salva llega a un acuerdo con Esteban para evitar que le denuncie por el puñetazo que le dio.

Luz se muestra ilusionada con Digna ante su nueva vida en Barcelona con Luis y cerca de Gema, Joaquín y Teo. Pero antes de marcharse quiere dejar todo solucionado en el dispensario tras los problemas de adaptación de Miguel Salazar. La doctora también aprovecha para expresarle que tanto ella como Luis no entienden que Damián y ella den el paso de casarse, pero ella tiene miedo.

Nieves y Pablo tienen un fuerte encontronazo por la decisión de Mabel de seguir trabajando en la cantina y trasladarse a la colonia. Por último, Gabriel trata de manipular a Begoña para que no confíe en Beatriz tratando de ponerla en contra de la mujer sin revelarle su verdadera identidad. Y después el abogado vuelve a visitar a su primera esposa para saber qué pretende y descubre que ella sigue teniéndole contra las cuerdas con sus chantajes.

Avance del capítulo 510 de 'Sueños de libertad' del martes 3 de marzo

Álvaro y Beatriz en 'Sueños de libertad'

Damián visita la radio local para promocionar la apertura de Industrial De la Reina y la entrevista se desarrolla con éxito pudiéndose presentar como un empresario abierto a nuevos horizontes. Tras salir eufórico, el empresario da el paso y le pide matrimonio a Digna. Aunque todo puede truncarse tras confesar que él fue el culpable de la muerte de don Pedro dejando en shock a su pareja.

Paralelamente, Andrés sigue mostrándose muy cómodo junto a Valentina y no duda en tratar de conocer mejor la historia personal de la dependienta y su relación con su madre. Por su parte, Paula trata de seguir con las clases de ajedrez a Tasio pero él prefiere marcar distancia con la doncella tras el sueño tórrido que tuvo con ella.

Nieves trata saber por qué Miguel quiere dejar el dispensario y no duda en hablar con Luz. La doctora Borrell le reconoce que son varios los trabajadores que han tenido problemas con él por sus formas de tratarles. Tras ello, Nieves propone a Luz empezar a trabajar como enfermera junto a su hijo para que se termine adaptando a la manera de tratar a los pacientes. Y Luz se compromete a luchar por su incorporación aunque la bajada de presupuestos lo complica.

Begoña comparte con Claudia sus ideas para sacar adelante las obras de la casa cuna. Mientras, en la cantina, Esteban sigue chantajeando a Salva y al comprobar lo sucedido, Mabel no duda en entrometerse cuestionando al cantinero que sea tan sumiso provocando que su jefe se enfade con ella.

Gabriel acude a La Industrial para tratar de provocar a su tío, aunque Damián no cae y le deja claro que no le permitirá que le amenace. Por su lado, Beatriz se reencuentra con Álvaro, su amante de México y ella opta por guardar secreto sobre el dinero que está recibiendo por parte de su marido. Y finalmente, Damián y Digna sorprenden a toda la familia con una pedida de mano en mitad de una comida de celebración por la apertura de La Industrial.

Avance del capítulo 511 de 'Sueños de libertad' del miércoles 4 de marzo

Marisol y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Álvaro deja en shock a Beatriz al contarle que la víctima de su último robo murió. Una noticia que provoca que la mujer entre en pánico al saber que está implicada en un crimen y que es su cómplice.

Don Agustín no duda en atribuirse el logro de que Digna y Damián vayan a casarse después de las amenazas que le hizo a la mujer. Mientras, Digna trata de seguir teniendo al párroco de su lado. Después, don Agustín le anuncia a Gabriel la boda de su tío con Digna y el abogado no duda en utilizar a Marisol para conseguir información.

Esteban se presenta en la cantina y amenaza a Mabel para que lo atienda pese a que el local todavía no ha abierto y obliga a Salva a intervenir y el trabajador insiste con sus chantajes y le exige al cantinero una cantidad fija de los ingresos diarios de la cantina a cambio de su silencio. Y en la tienda, Carmen y Valentina tratan de que Claudia acepte a Mabel.

Por su parte, Tasio trata de disculparse con Paula por sus malas formas con ella pero le insiste en mantener las distancias. Después, Tasio le pide a Manuela su ayuda para tener una velada íntima con Carmen. Mientras, Begoña y Julia vuelven a la casa grande para celebrar con Digna la noticia de su enlace con Damián.

En la fábrica, Salazar felicita a Andrés por el buen trabajo que ha hecho con las mejoras de logística y él no duda en compartir los méritos con Valentina. Después de que Gabriel trate de manipularla, Marisol le advierte a Pablo de los planes del abogado. Y cuando descubre que Nieves va a empezar a trabajar en el dispensario, Salazar se encara con su mujer por moverlo todo a sus espaldas. Y finalmente, Begoña anima a Andrés a que intente ser feliz con otras mujeres pese a que eso le duela.

Avance del capítulo 512 de 'Sueños de libertad' del jueves 5 de marzo

Beatriz en 'Sueños de libertad'

Marta y Andrés visitan el nuevo negocio de su padre y se muestran orgullosos de todo lo que ha conseguido. En plena visita, Marta aprovecha para convencer a Andrés de que deje el pasado atrás y a sus sentimientos por Begoña y le dé una oportunidad al amor. Después, Andrés trata de tener un bonito detalle con Valentina por su ayuda y le regala un libro que sabe que es muy especial para ella porque le conecta con su madre. Y aunque es un bonito gesto, la dependienta se lo rechaza al sentirse incómoda.

Begoña comparte con Gabriel su plan de celebrar un evento benéfico para conseguir más dinero para las obras de la casa cuna. Y él para tratar de seguir ganándose a su mujer y demostrar que está cambiando propone organizar el acto solidario en el jardín de su casa. Después, Begoña se reúne con Eduardo para encargarle unas figuras de madera para el evento y para tratar algunas cuestiones de los niños de Pelahustán.

Beatriz decide poner fin a su relación con Álvaro tras enterarse de que la víctima del robo ha fallecido. Pero él no se da por vencido y le pide una nueva oportunidad. Y cuando descubre la poca cantidad que ha recibido de la herencia de Delia, Álvaro se muestra muy brusco pero la mujer le deja claro que va a chantajear a Gabriel para conseguir más dinero. Y tras ello, Álvaro le exige que consiga más dinero para un proyecto en Costa Rica.

Mabel no reacciona de la mejor manera al descubrir que su madre va a empezar a trabajar en el dispensario pues piensa que solo está buscando poder vigilarla de cerca. Mientras, Miguel le impone a su madre una serie de normas para trabajar juntos y ella termina aceptando. Y en la fábrica, Gabriel trata de desacreditar a Pablo por la contratación de toda su familia y Salazar no duda en sacarle lo del soborno a Marisol.

En la cantina, Salva decide rebelarse ante los chantajes de Esteban y termina liberándose de él. Mientras, Claudia le pide disculpas a Mabel reconociéndole que su malestar con ella era por celos hacia Salva. Y en la casa grande, Tasio organiza una cena íntima con Carmen pero la presencia de Paula termina por provocar un enfrentamiento entre ellos.

Avance del capítulo 513 de 'Sueños de libertad' del viernes 6 de marzo

Paula y Tasio en 'Sueños de libertad'

Damián insiste con Digna en que se arrepiente de todo el daño que le hizo y ambos deciden no esperar para celebrar su boda. Mientras, Digna le pide no volver a dormir juntos para poder disfrutar de la noche de bodas como si fuera la primera del resto de su vida.

Beatriz le pide cautela a Álvaro con sus planes de negocio porque no quiere que Gabriel se las pueda jugar. Y tras limar asperezas con Claudia, Mabel trata de ayudar a su compañera de habitación para que se anime e intente dar un paso más allá con Salva si es lo que desea.

Andrés trata de seguir averiguando más cosas sobre Valentina al ver lo reservada que es y para ello trata de sonsacarle cosas a Carmen, pero ella es leal y prefiere guardarse los secretos de su compañera. En la tienda, las empleadas descubren que hay una diferencia salarial y eso provoca que se abra el debate sobre el injusto trato hacia las mujeres trabajadoras y empiezan a plantearse unirse para exigir unas condiciones iguales a las de sus compañeros.

En el dispensario, Nieves empieza su trabajo como enfermera intentando reconducir la actitud de su hijo con los pacientes. Mientras, Luz al ver que Begoña está empezando a dejarse llevar por Gabriel le pide a su amiga que tenga cautela y precaución con el abogado porque no se fía de sus intenciones. Precisamente, Gabriel mueve ficha y contrata a un detective privado para investigar a Salazar y Marisol después de pillarles juntos.

Por último, Paula decide marcar distancias con Tasio tras los últimos malentendidos entre ellos para evitar males mayores pues cree que lo mejor es que su relación se quede en lo estrictamente profesional como con el resto de los De La Reina.