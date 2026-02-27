'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y está a punto de cerrar su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio se despierta inquieto tras haber tenido un sueño erótico en el que se liaba con Paula confirmando así su atracción por la doncella. Paralelamente, Tasio le reconoce a Carmen que los problemas de La Industrial están mermando en la relación con su padre.

Mientras, Damián sigue ocultándole a Digna sus preocupaciones por la falta de liquidez para su nuevo negocio. Por si fuera poco, el patriarca le reprocha a su pareja que no le haya contado que sabía lo de la relación de Marta con Cloe y ambos terminan teniendo una fuerte discusión. Después, Damián recapacita y le revela toda la verdad a su pareja tras pedirle perdón.

En la colonia, Mabel cree que no le cae bien a Claudia y no duda en preguntarle a Valentina, que le niega cualquier tipo de insinuación. Por su lado, Valentina se reúne con Andrés para ayudarle a realizar mejoras en el área de logística volviendo a mostrarse la conexión entre ambos cuando ella descubre la pasión del De La Reina por el dibujo. Por su parte, Salva llega a un acuerdo con Esteban para evitar que le denuncie por el puñetazo que le dio.

Luz se muestra ilusionada con Digna ante su nueva vida en Barcelona con Luis y cerca de Gema, Joaquín y Teo. Pero antes de marcharse quiere dejar todo solucionado en el dispensario tras los problemas de adaptación de Miguel Salazar. La doctora también aprovecha para expresarle que tanto ella como Luis no entienden que Damián y ella den el paso de casarse, pero ella tiene miedo.

Nieves y Pablo tienen un fuerte encontronazo por la decisión de Mabel de seguir trabajando en la cantina y trasladarse a la colonia. Por último, Gabriel trata de manipular a Begoña para que no confíe en Beatriz tratando de ponerla en contra de la mujer sin revelarle su verdadera identidad. Y después el abogado vuelve a visitar a su primera esposa para saber qué pretende y descubre que ella sigue teniéndole contra las cuerdas con sus chantajes.

Damián y Digna en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián le ocultaba a Digna que no han recibido el crédito para sacar adelante La Industrial y ella trataba de animarle por su gran preocupación, pero él desbordado por la situación se mostraba completamente irascible con ella. Más adelante, Damián descubría los rumores que corren por la colonia sobre Cloe y se inquietaba por cómo su hija Marta puede correr peligro tras conocer que ambas tienen una relación.

Don Agustín volvía a entrometerse en la vida de Digna pues no está dispuesto a seguir tolerando que la mujer viva con Damián en pecado y le dejaba claro que si no se casa con él no permitirá que vuelva a la iglesia y le negará la comunión poniéndole contra las cuerdas para que acepte casarse con su pareja. Y Paula cumplía con su promesa y enseñaba a Tasio a jugar al ajedrez volviéndose a mostrar ambos muy cómplices.

Andrés seguía tratando de dar con la solución para evitar que los transportistas tengan que cumplir las medidas tan abusivas impuestas por la dirección. Y Valentina tenía un nuevo encontronazo con él. Pero parece que sus desencuentros pueden llevar oculta una tensión no resuelta entre ellos que podría ir más allá de lo profesional tras tener que trabajar juntos de nuevo.

Gabriel por su parte tenía un gesto hacia Begoña al mostrarle su ayuda para arreglar los problemas de la casa cuna. Por otro lado, el abogado trataba de mover sus hilos para liberarse de la presión de Beatriz. Aunque ella daba un paso más allá en su batalla y acudía a ver a Begoña para conocerla en persona, engañándola con su identidad.

Pablo Salazar le pedía a su hija Mabel que no siga echándoles un pulso y que sea comprensiva con su madre. Mientras, en el dispensario parece que las críticas que está recibiendo de los pacientes y como Luz está intentando reconducir su situación, están haciendo mella en Miguel, que empezaba a plantearse abandonar su trabajo como médico.