'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y está a punto de cerrar su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián le oculta a Digna que no han recibido el crédito para sacar adelante La Industrial y ella trata de animarle por su gran preocupación, pero él desbordado por la situación se muestra completamente irascible con ella. Más adelante, Damián descubre los rumores que corren por la colonia sobre Cloe y se inquieta por cómo su hija Marta puede correr peligro tras conocer que ambas tienen una relación.

Don Agustín vuelve a entrometerse en la vida de Digna pues no está dispuesto a seguir tolerando que la mujer viva con Damián en pecado y le deja claro que si no se casa con él no permitirá que vuelva a la iglesia y le niega la comunión poniéndole contra las cuerdas para que acepte casarse con su pareja. Y Paula cumple con su promesa y enseña a Tasio a jugar al ajedrez volviéndose a mostrar ambos muy cómplices.

Andrés sigue tratando de dar con la solución para evitar que los transportistas tengan que cumplir las medidas tan abusivas impuestas por la dirección. Y Valentina tiene un nuevo encontronazo con él. Pero parece que sus desencuentros pueden llevar oculta una tensión no resuelta entre ellos que podría ir más allá de lo profesional tras tener que trabajar juntos de nuevo.

Gabriel por su parte tiene un gesto hacia Begoña al mostrarle su ayuda para arreglar los problemas de la casa cuna. Por otro lado, el abogado trata de mover sus hilos para liberarse de la presión de Beatriz. Aunque ella da un paso más allá en su batalla y acude a ver a Begoña para conocerla en persona, engañándola con su identidad.

Pablo Salazar le pide a su hija Mabel que no siga echándoles un pulso y que sea comprensiva con su madre. Mientras, en el dispensario parece que las críticas que está recibiendo de los pacientes y como Luz está intentando reconducir su situación, están haciendo mella en Miguel, que empieza a plantearse abandonar su trabajo como médico.

Begoña y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves y Pablo tenían una discusión por la decisión de Mabel de irse a vivir a la colonia después de que ella se mostrara angustiada porque su hija no vuelva a casa mientras él defendía que está en un lugar seguro y que no la pueden retener. Después, en la fábrica, Salazar cuestionaba a Cloe por su decisión de readmitir a Merche pues todo afecta a los problemas de presupuesto. Pero ella se mantenía firme. Y otro que terminaba chocando con Pablo es Andrés por las medidas abusivas que exige contra los camioneros.

Digna compartía con Marta su conversación con don Agustín y le aseguraba que el párroco parece haber recapacitado y no supondrá un problema para ella ni para Cloe. Mientras, en la cantina, Tasio se sinceraba con Salva sobre los problemas que está teniendo con Carmen por el poco tiempo que tiene para dedicarle a su mujer con tanto trabajo entre la fábrica y la Industrial.

Por si fueran pocos los problemas para Tasio al ver que no puede cumplir con sus planes para pasar tiempo con Carmen, el De La Reina y Damián tenían un pequeño encontronazo al no estar de acuerdo con los siguientes movimientos tras no recibir el crédito porque el patriarca se negaba a poner en marcha la producción sin garantías. Tras ver a Andrés y Damián jugar al ajedrez, Tasio le pedía a Paula que le ayude a aprender a jugar y trataba de reconducir su relación con la doncella pero ella trataba de poner distancia.

Gabriel no se achantaba e intentaba intimidar tanto a Cloe como a Marta, pero las dos no se dejaban manipular por el abogado. Por si fuera poco, Gabriel se encontraba con la negativa de don Agustín a seguirle apoyando en su cruzada contra la francesa y prefiere mantenerse al margen por el bien de su parroquia.

En el dispensario, Miguel Salazar terminaba provocando el enfado de un paciente por sus formas de tratarle y Luz intervenía para evitar males mayores y le recuerda a su compañero que debe tener empatía con los pacientes. Mientras, Mabel descubría las cartas de Salva, que tras un fuerte enfrentamiento termina disculpándose con ella.

Finalmente, Gabriel trataba de engañar a Beatriz para recuperar el certificado sobre su matrimonio. Pero cuando ella descubría la trampa que le ha tendido le exigía aún más dinero.