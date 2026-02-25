'Sueños de libertad' ha cumplido este miércoles dos años en emisión como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y está a punto de cerrar su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves y Pablo tienen una discusión por la decisión de Mabel de irse a vivir a la colonia después de que ella se muestre angustiada porque su hija no vuelva a casa mientras él defiende que está en un lugar seguro y que no la pueden retener. Después, en la fábrica, Salazar cuestiona a Cloe por su decisión de readmitir a Merche pues todo afecta a los problemas de presupuesto. Pero ella se mantiene firme. Y otro que termina chocando con Pablo es Andrés por las medidas abusivas que exige contra los camioneros.

Digna comparte con Marta su conversación con don Agustín y le asegura que el párroco parece haber recapacitado y no supondrá un problema para ella ni para Cloe. Mientras, en la cantina, Tasio se sincera con Salva sobre los problemas que está teniendo con Carmen por el poco tiempo que tiene para dedicarle a su mujer con tanto trabajo entre la fábrica y la Industrial.

Por si fueran pocos los problemas para Tasio al ver que no puede cumplir con sus planes para pasar tiempo con Carmen, el De La Reina y Damián tienen un pequeño encontronazo al no estar de acuerdo con los siguientes movimientos tras no recibir el crédito porque el patriarca se niega a poner en marcha la producción sin garantías. Tras ver a Andrés y Damián jugar al ajedrez, Tasio le pide a Paula que le ayude a aprender a jugar y trata de reconducir su relación con la doncella pero ella trata de poner distancia.

Gabriel no se achanta e intenta intimidar tanto a Cloe como a Marta, pero las dos no se dejan manipular por el abogado. Por si fuera poco, Gabriel se encuentra con la negativa de don Agustín a seguirle apoyando en su cruzada contra la francesa y prefiere mantenerse al margen por el bien de su parroquia.

En el dispensario, Miguel Salazar termina provocando el enfado de un paciente por sus formas de tratarle y Luz interviene para evitar males mayores y le recuerda a su compañero que debe tener empatía con los pacientes. Mientras, Mabel descubre las cartas de Salva, que tras un fuerte enfrentamiento termina disculpándose con ella.

Finalmente, Gabriel trata de engañar a Beatriz para recuperar el certificado sobre su matrimonio. Pero cuando ella descubre la trampa que le ha tendido le exige aún más dinero.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Cloe compartía con Marta su satisfacción por haber conseguido la readmisión de Merche y también le revelaba cómo Gabriel y don Agustín han tratado de deshonrarla. Una noticia que inquietaba a Marta profundamente porque teme las consecuencias que puede tener que el párroco conozca su orientación sexual.

Begoña le comunicaba a Gabriel su decisión de viajar a Pelahustán para ayudar a los niños desfavorecidos y aunque de primeras él se opone porque no quiere que descuide a Juan, terminaba accediendo. Mientras, Andrés les interrumpía para entregarle a su primo el informe de Tasio alertando al abogado sobre que Andrés esté cubriendo las espaldas a su hermanastro. Después, Andrés le reprochaba a Begoña su cambio de actitud con Gabriel.

Digna percibía que Marta está desanimada y su sobrina terminaba confesándole lo que ha pasado con don Agustín y Cloe. La mujer no dudaba en ayudarlas y organizaba un encuentro con el párroco para advertirle con firmeza del peligro que difunda habladurías como esas y parece hacer recapacitar al cura.

Por su lado, Damián exigía explicaciones a Pablo por cómo se comportó con Marisol cuando coincidieron en La Industrial y Salazar terminaba confesándole que tuvo una aventura con la joven. Mientras, Manuela advertía a Paula de los riesgos que corre si tiene tanta confianza con Tasio y la doncella prometía mantenerse al margen aunque le quita hierro al asunto. Paralelamente, Damián y Tasio se llevaban un varapalo al saber que les han denegado el crédito que habían solicitado.

En la tienda, Miguel se disculpaba con Claudia por la actitud que tuvo hacia ella y se preocupa por su estado después de la urticaria que tuvo. Mientras, Mabel insistía en mantenerse en la colonia y Salva recibía todas las cartas de su padre devueltas. Finalmente, Gabriel cumplía con su parte y le entregaba todo el dinero a Beatriz para que se marche de Toledo para siempre. Pero ella se negaba a marcharse y llamaba a Álvaro para pedirle que vuelva de México.