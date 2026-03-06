'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y ha cerrado febrero como su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le propone a Gabriel contratar a camareros para el acto benéfico que va a celebrar en su casa y el abogado le sorprende al decirle que lo pagará todo él. Una generosidad y un cambio de actitud que genera cierta desconfianza en la enfermera dejándole claro que por mucho que haga esto no va a cambiar su relación.

Después de su charla con Carmen, Valentina decide dar un giro y disculparse con Andrés aceptando el regalo que le había dado. Mientras, Tasio trata de seguir arreglando su problema con Paula, pero la doncella se mantiene firme en solo tener una relación profesional. Después, Paula comparte con Eduardo que ha decidido dejar a su novio definitivamente.

Damián habla con Salazar de su próxima boda con Digna y aprovecha para invitarle al enlace. Aunque todo podría truncarse después de descubrir la última jugarreta de Gabriel con Marisol. Por su parte, don Agustín presiona a Damián para que sigan con la fecha prevista de su boda.

Luz habla con Begoña y comparte con ella sus sospechas de que la actitud de Miguel en el dispensario se debe a un trastorno relacionado con el autismo y le pide ayuda. Por otro lado, Carmen se lleva un varapalo al descubrir que Tasio no piensa apoyar a las dependientas en su intención de buscar una igualdad en los salarios entre hombres y mujeres en la empresa. Y Claudia decide hacer caso a Mabel y trata de acercarse a Salva.

Gabriel trata de sacar sus artes de seducción con Beatriz para seguir teniéndola de su lado y poder manipularla. Pero ella se planta y no cae en su juego y le exige que le entregue parte del dinero que le había pedido para abandonar el país. Y finalmente, Damián trata de conseguir que Digna acepte adelantar la fecha de su boda pero ella se niega y tienen una discusión que podría cambiarlo todo.

Luz y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián insistía con Digna en que se arrepiente de todo el daño que le hizo y ambos decidían no esperar para celebrar su boda. Mientras, Digna le pedía no volver a dormir juntos para poder disfrutar de la noche de bodas como si fuera la primera del resto de su vida.

Beatriz le pedía cautela a Álvaro con sus planes de negocio porque no quiere que Gabriel se las pueda jugar. Y tras limar asperezas con Claudia, Mabel trataba de ayudar a su compañera de habitación para que se animara e intentara dar un paso más allá con Salva si es lo que desea.

Andrés trataba de seguir averiguando más cosas sobre Valentina al ver lo reservada que es y para ello le sonsacaba cosas a Carmen, pero ella era leal y prefería guardarse los secretos de su compañera. En la tienda, las empleadas descubrían que hay una diferencia salarial y eso provocaba que se abra el debate sobre el injusto trato hacia las mujeres trabajadoras y empezaban a plantearse unirse para exigir unas condiciones iguales a las de sus compañeros.

En el dispensario, Nieves empezaba su trabajo como enfermera intentando reconducir la actitud de su hijo con los pacientes. Mientras, Luz al ver que Begoña estaba empezando a dejarse llevar por Gabriel le pedía a su amiga que tenga cautela y precaución con el abogado porque no se fía de sus intenciones. Precisamente, Gabriel movía ficha y contrataba a un detective privado para investigar a Salazar y Marisol después de pillarles juntos.

Por último, Paula decidía marcar distancias con Tasio tras los últimos malentendidos entre ellos para evitar males mayores pues cree que lo mejor es que su relación se quede en lo estrictamente profesional como con el resto de los De La Reina. Y finalmente, Beatriz le exigía a Gabriel medio millón de pesetas para marcharse de nuevo a América.