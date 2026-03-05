'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y ha cerrado febrero como su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián insiste con Digna en que se arrepiente de todo el daño que le hizo y ambos deciden no esperar para celebrar su boda. Mientras, Digna le pide no volver a dormir juntos para poder disfrutar de la noche de bodas como si fuera la primera del resto de su vida.

Beatriz le pide cautela a Álvaro con sus planes de negocio porque no quiere que Gabriel se las pueda jugar. Y tras limar asperezas con Claudia, Mabel trata de ayudar a su compañera de habitación para que se anime e intente dar un paso más allá con Salva si es lo que desea.

Andrés trata de seguir averiguando más cosas sobre Valentina al ver lo reservada que es y para ello trata de sonsacarle cosas a Carmen, pero ella es leal y prefiere guardarse los secretos de su compañera. En la tienda, las empleadas descubren que hay una diferencia salarial y eso provoca que se abra el debate sobre el injusto trato hacia las mujeres trabajadoras y empiezan a plantearse unirse para exigir unas condiciones iguales a las de sus compañeros.

En el dispensario, Nieves empieza su trabajo como enfermera intentando reconducir la actitud de su hijo con los pacientes. Mientras, Luz al ver que Begoña está empezando a dejarse llevar por Gabriel le pide a su amiga que tenga cautela y precaución con el abogado porque no se fía de sus intenciones. Precisamente, Gabriel mueve ficha y contrata a un detective privado para investigar a Salazar y Marisol después de pillarles juntos.

Por último, Paula decide marcar distancias con Tasio tras los últimos malentendidos entre ellos para evitar males mayores pues cree que lo mejor es que su relación se quede en lo estrictamente profesional como con el resto de los De La Reina. Y finalmente, Beatriz le exige a Gabriel medio millón de pesetas para marcharse de nuevo a América.

Paula y Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta y Andrés visitaban el nuevo negocio de su padre y se mostraban orgullosos de todo lo que ha conseguido. En plena visita, Marta aprovechaba para convencer a Andrés de que deje el pasado atrás y a sus sentimientos por Begoña y le dé una oportunidad al amor. Después, Andrés trataba de tener un bonito detalle con Valentina por su ayuda y le regalaba un libro que sabe que es muy especial para ella porque le conecta con su madre. Y aunque es un bonito gesto, la dependienta se lo rechazaba al sentirse incómoda.

Begoña compartía con Gabriel su plan de celebrar un evento benéfico para conseguir más dinero para las obras de la casa cuna. Y él para tratar de seguir ganándose a su mujer y demostrar que está cambiando proponía organizar el acto solidario en el jardín de su casa. Después, Begoña se reunía con Eduardo para encargarle unas figuras de madera para el evento y para tratar algunas cuestiones de los niños de Pelahustán.

Beatriz decidía poner fin a su relación con Álvaro tras enterarse de que la víctima del robo ha fallecido. Pero él no se daba por vencido y le pedía una nueva oportunidad. Y cuando descubría la poca cantidad que ha recibido de la herencia de Delia, Álvaro se mostraba muy brusco pero la mujer le dejaba claro que va a chantajear a Gabriel para conseguir más dinero. Y tras ello, Álvaro le exigía que consiga más dinero para un proyecto en Costa Rica.

Mabel no reaccionaba de la mejor manera al descubrir que su madre va a empezar a trabajar en el dispensario pues piensa que solo está buscando poder vigilarla de cerca. Mientras, Miguel le imponía a su madre una serie de normas para trabajar juntos y ella terminaba aceptando. Y en la fábrica, Gabriel trataba de desacreditar a Pablo por la contratación de toda su familia y Salazar no dudaba en sacarle lo del soborno a Marisol.

En la cantina, Salva decidía rebelarse ante los chantajes de Esteban y termina liberándose de él. Mientras, Claudia le pedía disculpas a Mabel reconociéndole que su malestar con ella era por celos hacia Salva. Y en la casa grande, Tasio organizaba una cena íntima con Carmen pero la presencia de Paula terminaba por provocar un enfrentamiento entre ellos.