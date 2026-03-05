'Sueños de libertad' vive su mejor momento en las sobremesas de Antena 3. Tras cumplir dos años en emisión y más de 500 capítulos, la serie cerró febrero con su mejor media mensual de la historia con un 14,6% de media. Así, la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón sigue confirmándose como la serie líder de la televisión.

La tercera temporada de la serie producida por Diagonal TV ha llegado por todo lo alto con un pequeño salto temporal y la incorporación de más de diez fichajes para revolucionar sus tramas. Una de las llegadas es la de Beatriz (Xenia Tostado), que viene a poner a Gabriel (Oriol Tarrasón) contra las cuerdas.

Hace unos días, en El Televisero tuvimos oportunidad de hablar con Oriol Tarrasón sobre lo que supone la vuelta de la primera mujer de Gabriel en su vida y de lo que nos depararán los nuevos capítulos. Así, no dudamos en hablar con él sobre si veremos a su personaje caer a los infiernos o si seguirá siendo el gran villano de la ficción.

Asimismo, Oriol Tarrasón nos confiesa cómo es interpretar a uno de los personajes más odiados por la audiencia y qué le dice la gente por la calle. Por último también le preguntamos por la posible vuelta de 'Los misterios de Laura' a TVE.

¿Vamos a ver caer a Gabriel en esta temporada porque ahora con la llegada de Beatriz parece que ha llegado su espada de Damocles?

Espero que no (risas). Pero sufrir va a sufrir porque él se creía que estaba por encima de todo. Y ya no es tan fácil porque ahora tiene muchos enemigos. Antes la gente, o sea la familia, creía que era bueno pero ahora ya todo el mundo está en contra de él y ahora viene Beatriz a cuestionarle, entonces sufrir va a sufrir pero caer no lo sé.

'Sueños de libertad' representa a la España de una época machista pero también pone el foco en otras realidades como la homosexualidad. ¿Cómo es prepararse para hacer una serie así?

Bueno a veces te genera dudas en el sentido de que lees los guiones y tienes que decir cosas que no te encajan. Y te genera conflicto pero tienes que hacerlo porque sino no estás reproduciendo eso. Lo que a veces si haces es suavizar la frase para que no sea tan incisiva. Pero al final estamos contando una realidad de lo que pasaba en aquellos años.

Oriol Tarrasón en 'Sueños de libertad'

Bueno Gabriel suavizar poco que hace unos capítulos se vio como llamaba "desviada" a Cloe...

Ya, es muy bestia. Por ejemplo eso es una de las cosas que yo leo y lo primero que piensas es "buah que fuerte", pero también creo que los personajes si al final todo fuera blanco y lineal no tendría ningún interés. Hay que generar un poco y yo soy consciente de lo que genera mi personaje. Al final cuando interpretas a un personaje así te tienes que olvidar de ti y pensar que es ficción.

¿Vamos a poder ver un lado humano de Gabriel en algún momento? Porque odia a todo el mundo y tan solo muestra algo de compasión y cariño hacia su hijo y aún así puedes dudar de si es real o no...

No, el cariño de Gabriel por Juan es real. Realmente la única luz que tiene en su vida es su hijo y quiere hacer todo lo posible para que a ese niño no le pase nada que es lo que le pasó a él en su momento. Pero la pregunta es si tiene actitudes para conseguir eso. Veremos a ver que va a pasar en los próximos capítulos....

Una serie diaria tiene un ritmo de trabajo muy intenso y quizás no te permite tanto trabajar el personaje porque hay que aprenderse muchos guiones en muy poco tiempo. ¿Cómo consigues dar cierto matices al personaje?

Yo lo concibo como una live session, o sea vas a tocar una canción pero no has ensayado pero tú sabes tocar la guitarra y los otros también saben tocar, entonces tienes que estar conectado para que pasen cosas que si tuvieras más tiempo igual te hacías un solo más elaborado. Y esto es igual, tú tienes que poner todo lo que tienes en manos de todo un equipo y disfrutar de ese momento y si delante de pantalla pasa algo entre dos personas, eso la pantalla lo va a reconocer y va a salir algo, que no será exactamente lo que tú querías, pero algo sale y ese algo que por eso digo lo de la live session que dices 'jo como toca el tío' y en verdad es como que se lo está medio inventando porque está siguiendo el momento de toda una banda.

María Pujalte y Oriol Tarrasón en 'Laura y sus misterios'

Oriol, ¿cómo llevas la espera de saber si 'Los misterios de Laura' vuelven o no a TVE porque parece que los guiones ya están escritos pero solo falta el OK para empezar a grabar?

Yo es que ya, al final lo que pasa en los pasillos de las cadenas y en las altas esferas, pensar que nosotros somos los últimos que llegamos a un proyecto. A veces te avisan por algo y te ilusionas, pero yo ya he dejado de ilusionarme.

¿Pero das la batalla por perdida pensando que no va a salir adelante el proyecto de nuevos capítulos?

No, ellos si quieren tienen mi teléfono. Nunca ha pasado que alguien quiera que yo trabaje y no me llamen, entonces si sale que me llamen.

La gente echa en falta verte como Martín y más luminoso, ¿lo has notado por la calle?

La gente por la calle me dice 'jo, con lo bien que me caía Martín y lo mal que me cae Gabriel ahora'. Que eso ayuda a que no crean que soy el cabrón.

¿Cómo es el feedback que recibes sobre Gabriel porque aunque es un personaje que odias es de los que al final también te gusta ver en series así no?

Sí, eso es un poco lo que me dice la gente. Que les cae fatal y le odian pero que les intriga y hace que pasen un buen rato. Al final el hecho de que sea un personaje que no se corta nada ayuda a generar esos sentimientos. Hay gente que me para y me dice 'yo cuando te veo te odio' y hay gente que tiene ganas de que me maten.

Y a nivel personal cuando dejas de grabar, ¿te cuesta dejas atrás el personaje? Porque por ejemplo Alain Hernández decía que le costaba mucho desprenderse de lo que le generaba interpretar a Jesús...

A mi me cae tan mal Gabriel que me cuesta poco dejarle. Yo salgo del camerino y ya me he olvidado de él (risas). Yo nunca estoy enfadado y Gabriel está enfadado todo el rato.

Una de las tramas que se ha quedado en el aire es la relación con María debido a la marcha de Roser Tapias por su embarazo. ¿Crees que es posible que pueda volver y cómo sería tener a María, Begoña y Beatriz en el mismo marco?

Si es que parezco James Bond y se me acumula el trabajo con tanta mujer (risas). No sé, eso lo tendríais que hablar con las mentes perversas de los guionistas que son capaces de inventarse unas tramas que tú mismo lo ves y piensas "¿en serio?". Pero yo creo que precisamente si la serie funciona como funciona de bien es porque pasan muchísimas cosas, hay muchas tramas y todas muy bien pensadas por eso al final la gente está tan enganchada. Eso es mérito de los guionistas.

Se está hablando mucho últimamente de lo olvidadas que están las series diarias en las galas de premios de ficción. Pero 'Sueños de libertad' ha estado a punto de ganar la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos a Mejor Reparto aunque al final el premio fue para 'Anatomía de un instante', ¿pero cómo sientes el hecho de que por primera vez una serie diaria haya recibido esta nominación?

Yo creo que está muy bien que se reconozca a las series diarias. El trabajo es el trabajo y tener siete horas para trabajar una secuencia o 20 minutos no deja de ser el mismo trabajo y lo que le pide a un actor es lo mismo y lo que le pide a un equipo es lo mismo. Y es verdad que siempre ha habido como distinciones, antes era el cine por un lado y la televisión que era algo de segunda, luego ya era el cine y la televisión guay pero la serie diaria aparte porque además se le llamaba culebrón y ahora parece que se le ha ido quitando ese nombre para darle empaque y yo creo que está muy bien que se empiece a valorar el trabajo de una serie diaria.

No creo que los actores o el equipo técnico que está en una diaria sea inferior al de una serie de prime time o de plataforma. De hecho todos hemos hecho todo tipo de proyectos y sería lo lógico reconocer eso. Y los primeros que deberíamos hacer eso somos los propios actores que a veces también hay algunos que dicen 'yo no quiero hacer una diaria' y al final tampoco es un trabajo en el que puedas escoger tanto.