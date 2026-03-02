La actriz Xenia Tostado ha vuelto a la televisión después de un parón de casi cinco años. Lo hace de la mano de la serie líder de la televisión, 'Sueños de libertad' formando parte de una de las más de diez incorporaciones que se han producido en el reparto en esta tercera temporada encabezado por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay.

El tiempo de parón de Xenia Tostado se ha visto además envuelto en medio del caso de Daniel Sancho, el hijo de su pareja, Rodolfo Sancho. Ahora, dejando atrás todo lo sucedido, la actriz vuelve con energía y con ganas de dar mucha guerra con su personaje de Beatriz.

Xenia Tostado llega a 'Sueños de libertad' para dar vida a Beatriz, la primera mujer de Gabriel De La Reina (Oriol Tarrasón), que se reencuentran tras la apertura del testamento de la madre de él, y con ello se reabrirán viejas heridas.

En El Televisero pudimos hablar con la actriz sobre cómo ha sido este regreso a la pequeña pantalla, si tenía ganas de retomar su carrera y qué nos deparará con Beatriz. Además también hablamos con ella sobre una posible vuelta de 'Sin tetas no hay paraíso'.

Llegas a 'Sueños de libertad' que acaba de cumplir 500 capítulos y dos años en emisión. ¿Estás preparada para lo que supone incorporarte a una serie como esta?

Yo energía tengo para otros 500 y lo que me echen.

Xenia Tostado celebra su incorporación a 'Sueños de libertad'

¿Cómo se fraguó tu llegada a 'Sueños de libertad'? ¿Hiciste casting o te llamaron directamente para que tu fueras Beatriz?

Pues me llamó Álvaro Haro, el director de casting, para hacer un casting y e fascinó desde el principio porque desde la separata el personaje se dejaba ver como muy complejo, muy dual, muy ambiguo, y es muy divertido interpretar un personaje así como actriz te permite transitar muchos lugares y el casting fue maravilloso. Estuve muchos meses esperando para que fuera mío y al final, pues bueno, se confirmó y fue una gran alegría.

¿Y cómo te has preparado para entrar en una serie que ya está establecida y con un equipo que funciona a las mil maravillas, te da vértigo?

Sí, claro, siempre da vértigo. Pero sabía que iba a estar en buenas manos, confiaba mucho en el equipo técnico, que ya había trabajado con muchos de ellos anteriormente, y en los actores. Y el personaje es maravilloso; sé cómo trabaja esta productora, sabía más o menos dónde llegaba, también sabía a lo que me enfrentaba y con muchas ganas.

Tras varios años de parón en tu carrera, no sé si te planteabas volver así en una serie diaria que es casi como volver a lo grande en lo que a ritmo de trabajo se refiere....

No te creas que se elige tanto en esta profesión. Es una alegría saber que iba a estar bien rodeada en una producción cuidada, de calidad y con un personaje precioso. Y feliz, pero no pensaba en más.

¿Llevabas ya tiempo buscando volver y haciendo castings?

Siempre, yo soy actriz vocacional. Yo creo que a esto no te puedes dedicar si no lo necesitas así un poquito.

¿Y cómo has vivido esta etapa de varios años sin trabajar? La vida sigue y estos parones se pueden vivir con nervios o con ansia...

Bueno yo empecé a trabajar con 16 años en esto. Ahora, tengo 44, por lo que tengo un máster en la gestión de espera. Mi profesión es mi pasión, pero no es mi vida entera. Entonces, cuando hay parones, sé muy bien lo que hacer en mi tiempo libre.

Una serie diaria tiene un ritmo de trabajo muy intenso y quizás no te permite tanto trabajar el personaje porque hay que aprenderse muchos guiones en muy poco tiempo. ¿Cómo consigues dar cierto matices al personaje?

Creo que uno de los aprendizajes como actores, cuando haces una diaria, es asumir el error como parte del trabajo y que el trabajo no siempre sea todo lo mejor que se podría hacer. Hay que aceptar eso. Sabemos que vamos a un ritmo frenético, confiamos también en el proceso, en que lo que sale a lo mejor no es lo que tú tenías pensado o lo que te hubiese gustado, pero que está mejor de lo que pensabas, y confiar en la magia del equipo, en el montaje. Soltar esa presión y autoexigencia

Beatriz es un personaje que intriga de primeras....

Pues espérate para ver todo lo que queda por ver de ella.

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad'

Todo el mundo sabe que Gabriel es el malo malísimo y el público se pregunta qué esconde Beatriz porque a veces parece que es la nueva villana pero también parece que puede ser una aliada de Begoña, ¿qué nos deparará el personaje?

Bueno enseguida se van a ir descubriendo partes de este personaje y yo creo que al público le va a pasar lo mismo que os puede pasar a vosotros, que os va a inquietar y ese es el personaje. No se va a saber por dónde va exactamente. Y creo que eso no va a dejar de pasar en los próximos capítulos.

¿Y cómo es interpretar a un personaje así?

Es muy divertido, porque yo además tampoco sé el efecto que va a tener. Tengo secuencias donde el personaje muestra una cara, secuencias donde muestra otra, y yo no estoy pensando en cómo es de ambigua o de manipuladora. Yo hago lo que tengo que hacer en esa escena, hago lo que tengo que hacer en la otra y luego el montaje dejará ver lo que es un personaje complejo y muy divertido.

¿Pero vamos a ver a una Beatriz con ganas de venganza?

Yo creo que Beatriz en un principio no llega con ganas de venganza. Las ganas de extorsionarle o chantajearle se incrementan sobre todo cuando descubre que él ha iniciado una nueva vida con otra mujer. Es ahí donde se reabre su herida de mujer abandonada que arrastra y decide recuperar lo que cree que es suyo. Ella realmente cuando llega a Toledo no es consciente del nivel de maldad al que ha llegado Gabriel porque cuando ellos se conocieron y se casaron estaban en otro momento de sus vidas.

Vivimos en una época en la que están volviendo muchas series; la gente quiere reencuentros. 'Sin tetas no hay paraíso' marcó una época dorada en la televisión. ¿Seguís teniendo relación las cuatro chicas y si crees que se podría hacer un reencuentro tantos años después?

Sí, seguimos teniendo relación, somos super amigas. Sobre todo Amaia Salamanca, Iris Lezcano y yo, Thais y yo somos muy amigas. Y os voy a contar algo en primicia. Yo intenté producir la vuelta de 'Sin tetas no hay paraíso' y estuvo a punto de cuajar pero en el último momento todo cambió.

¿Hace cuánto tiempo fue ese intento de vuelta?

Pues fue hace más o menos tres años.

¿Y estaba ya la idea escrita?

Sí, si, mucho más que la idea. Estuvimos muy, muy cerca de poder volver.

¿Y qué es lo que pasó para que no cuajara ese regreso?

Pues no sé, estas cosas que pasan en las altas esferas de las cadenas que hay cambios.

¿Y descartas poder volver a recuperar la idea del regreso?

Como productora, sí. Me desgasté muchísimo, lo di todo. Además, que también hay veces que está bien cerrar las cosas. Si hay alguien que quiere que vuelva 'Sin tetas', que se lo curren otros.

¿Pero lo tienes cerrado también a nivel artístico o si estarías dispuesta a retomar tu papel?

Siempre se puede volver a abrir esa puerta. Sería maravilloso. Todas estaríamos encantadísimas y creo que sería muy interesante ver qué ha pasado con estas mujeres. Yo no entiendo cómo no ha pasado antes.

¿Y en ese regreso se contaba con Miguel Ángel Silvestre?

Eso no lo voy a decir (risas)