'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y ha cerrado febrero como su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta y Andrés visitan el nuevo negocio de su padre y se muestran orgullosos de todo lo que ha conseguido. En plena visita, Marta aprovecha para convencer a Andrés de que deje el pasado atrás y a sus sentimientos por Begoña y le dé una oportunidad al amor. Después, Andrés trata de tener un bonito detalle con Valentina por su ayuda y le regala un libro que sabe que es muy especial para ella porque le conecta con su madre. Y aunque es un bonito gesto, la dependienta se lo rechaza al sentirse incómoda.

Begoña comparte con Gabriel su plan de celebrar un evento benéfico para conseguir más dinero para las obras de la casa cuna. Y él para tratar de seguir ganándose a su mujer y demostrar que está cambiando propone organizar el acto solidario en el jardín de su casa. Después, Begoña se reúne con Eduardo para encargarle unas figuras de madera para el evento y para tratar algunas cuestiones de los niños de Pelahustán.

Beatriz decide poner fin a su relación con Álvaro tras enterarse de que la víctima del robo ha fallecido. Pero él no se da por vencido y le pide una nueva oportunidad. Y cuando descubre la poca cantidad que ha recibido de la herencia de Delia, Álvaro se muestra muy brusco pero la mujer le deja claro que va a chantajear a Gabriel para conseguir más dinero. Y tras ello, Álvaro le exige que consiga más dinero para un proyecto en Costa Rica.

Mabel no reacciona de la mejor manera al descubrir que su madre va a empezar a trabajar en el dispensario pues piensa que solo está buscando poder vigilarla de cerca. Mientras, Miguel le impone a su madre una serie de normas para trabajar juntos y ella termina aceptando. Y en la fábrica, Gabriel trata de desacreditar a Pablo por la contratación de toda su familia y Salazar no duda en sacarle lo del soborno a Marisol.

En la cantina, Salva decide rebelarse ante los chantajes de Esteban y termina liberándose de él. Mientras, Claudia le pide disculpas a Mabel reconociéndole que su malestar con ella era por celos hacia Salva. Y en la casa grande, Tasio organiza una cena íntima con Carmen pero la presencia de Paula termina por provocar un enfrentamiento entre ellos.

Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Álvaro dejaba en shock a Beatriz al contarle que la víctima de su último robo murió. Una noticia que provocaba que la mujer entre en pánico al saber que está implicada en un crimen y que es su cómplice.

Don Agustín no dudaba en atribuirse el logro de que Digna y Damián vayan a casarse después de las amenazas que le hizo a la mujer. Mientras, Digna trataba de seguir teniendo al párroco de su lado. Después, don Agustín le anunciaba a Gabriel la boda de su tío con Digna y el abogado no dudaba en utilizar a Marisol para conseguir información.

Esteban se presentaba en la cantina y amenazaba a Mabel para que lo atienda pese a que el local todavía no ha abierto y obligaba a Salva a intervenir y el trabajador insistía con sus chantajes y le exigía al cantinero una cantidad fija de los ingresos diarios de la cantina a cambio de su silencio. Y en la tienda, Carmen y Valentina trataban de que Claudia acepte a Mabel.

Por su parte, Tasio se disculpaba con Paula por sus malas formas con ella pero le insistía en mantener las distancias. Después, Tasio le pedía a Manuela su ayuda para tener una velada íntima con Carmen. Mientras, Begoña y Julia volvían a la casa grande para celebrar con Digna la noticia de su enlace con Damián.

En la fábrica, Salazar felicitaba a Andrés por el buen trabajo que ha hecho con las mejoras de logística y él no dudaba en compartir los méritos con Valentina. Después de que Gabriel tratara de manipularla, Marisol le advertía a Pablo de los planes del abogado. Y cuando descubría que Nieves va a empezar a trabajar en el dispensario, Salazar se encaraba con su mujer por moverlo todo a sus espaldas. Y finalmente, Begoña animaba a Andrés a que intente ser feliz con otras mujeres pese a que eso le duela.