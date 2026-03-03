'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y ha cerrado febrero como su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Álvaro deja en shock a Beatriz al contarle que la víctima de su último robo murió. Una noticia que provoca que la mujer entre en pánico al saber que está implicada en un crimen y que es su cómplice.

Don Agustín no duda en atribuirse el logro de que Digna y Damián vayan a casarse después de las amenazas que le hizo a la mujer. Mientras, Digna trata de seguir teniendo al párroco de su lado. Después, don Agustín le anuncia a Gabriel la boda de su tío con Digna y el abogado no duda en utilizar a Marisol para conseguir información.

Esteban se presenta en la cantina y amenaza a Mabel para que lo atienda pese a que el local todavía no ha abierto y obliga a Salva a intervenir y el trabajador insiste con sus chantajes y le exige al cantinero una cantidad fija de los ingresos diarios de la cantina a cambio de su silencio. Y en la tienda, Carmen y Valentina tratan de que Claudia acepte a Mabel.

Por su parte, Tasio trata de disculparse con Paula por sus malas formas con ella pero le insiste en mantener las distancias. Después, Tasio le pide a Manuela su ayuda para tener una velada íntima con Carmen. Mientras, Begoña y Julia vuelven a la casa grande para celebrar con Digna la noticia de su enlace con Damián.

En la fábrica, Salazar felicita a Andrés por el buen trabajo que ha hecho con las mejoras de logística y él no duda en compartir los méritos con Valentina. Después de que Gabriel trate de manipularla, Marisol le advierte a Pablo de los planes del abogado. Y cuando descubre que Nieves va a empezar a trabajar en el dispensario, Salazar se encara con su mujer por moverlo todo a sus espaldas. Y finalmente, Begoña anima a Andrés a que intente ser feliz con otras mujeres pese a que eso le duela.

Marisol y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián visitaba la radio local para promocionar la apertura de Industrial De la Reina y la entrevista se desarrollaba con éxito pudiéndose presentar como un empresario abierto a nuevos horizontes. Tras salir eufórico, el empresario daba el paso y le pedía matrimonio a Digna. Aunque todo puede truncarse tras confesar que él fue el culpable de la muerte de don Pedro dejando en shock a su pareja.

Paralelamente, Andrés seguía mostrándose muy cómodo junto a Valentina y no dudaba en tratar de conocer mejor la historia personal de la dependienta y su relación con su madre. Por su parte, Paula trataba de seguir con las clases de ajedrez a Tasio pero él prefería marcar distancia con la doncella tras el sueño tórrido que tuvo con ella.

Nieves trataba de saber por qué Miguel quiere dejar el dispensario y no dudaba en hablar con Luz. La doctora Borrell le reconocía que son varios los trabajadores que han tenido problemas con él por sus formas de tratarles. Tras ello, Nieves proponía a Luz empezar a trabajar como enfermera junto a su hijo para que se termine adaptando a la manera de tratar a los pacientes. Y Luz se comprometía a luchar por su incorporación aunque la bajada de presupuestos lo complica.

Begoña compartía con Claudia sus ideas para sacar adelante las obras de la casa cuna. Mientras, en la cantina, Esteban seguía chantajeando a Salva y al comprobar lo sucedido, Mabel no dudaba en entrometerse cuestionando al cantinero que sea tan sumiso provocando que su jefe se enfadara con ella.

Gabriel acudía a La Industrial para tratar de provocar a su tío, aunque Damián no caía y le dejaba claro que no le permitirá que le amenace. Por su lado, Beatriz se reencontraba con Álvaro, su amante de México y ella optaba por guardar secreto sobre el dinero que está recibiendo por parte de su marido. Y finalmente, Damián y Digna sorprendían a toda la familia con una pedida de mano en mitad de una comida de celebración por la apertura de La Industrial.